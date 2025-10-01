Donald Trump puso en duda las sedes del Mundial 2026 y la FIFA le respondió con firmeza

"Si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial dado que se juega en tantas sedes, no lo permitiremos. Moveremos un poco las cosas. Pero espero que no sea necesario", aseguró Trump el viernes desde el Despacho Oval. Sin embargo, su frase no pasó desapercibida y recibió la respuesta de Victor Montagliani, el vicepresidente de la FIFA.

"Si tuviera que hacer algo cada vez que un político habla, ya sea un presidente, un senador o un congresista, no podría hacer mi trabajo. La realidad es que estamos centrados en las 16 sedes y esto es un torneo de la FIFA. La FIFA toma las decisiones, es su jurisdicción. Con todo el respeto a los líderes mundiales, el fútbol les supera", afirmó el italiano.

image

image

Trump, cara del partido republicano en E.E.U.U, tiene una clara enemistad con los demócratas e hizo especial énfasis en las ciudades como Seattle o San Francisco, que "están gobernadas por lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que hacen". También, no descartó tomar medidas similares para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El cronograma del Mundial tiene agendado como fecha clave el 5 de diciembre, desde las 14 horas, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C: en esa fecha, horario y lugar se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos.