Dos exjugadores de Boca buscarán eliminarlo de la Copa Argentina

Fernando Evangelista, quien se formó en las Inferiores de Boca y llegó a jugar cuatro partidos oficiales entre dos ciclos, será uno de los zagueros de Quilmes ante el Xeneize. El pampeano se sumó a sus 14 años a la cantera del club y debutó el 25 de agosto de 2012, como titular, ante Unión (victoria 2-1 en Santa Fe) de la mano de Julio César Falcioni. Jugó como lateral izquierdo, su posición natural. Ese día, compartió defensa con Rolando Schiavi y equipo con un tal Leandro Paredes. Después, sumó otro encuentro y luego fue prestado, curiosamente, al Tatengue. También a Atlético Tucumán, después volvió a ser tenido en cuenta (sumó otro dos partidos) pero se terminó marchando a Newell's y no volvió más a ser parte del plantel del Xeneize.

Por su parte, Iván Colman, uno de los volantes titulares del Cervercero, también se inició en las Inferiores del Xeneize y Carlos Bianchi y el Vasco Arruabarrena lo subieron al plantel profesional, pero nunca pudo debutar. “A los 18 me subió Carlos. Tuve la suerte de estar con ese grupo de grandes referentes como Riquelme y Orión, pero también la desgracia de lesionarme el tendón de Aquiles. Después de eso no pude mantenerme y volví a la Reserva hasta que me subió el Vasco Arruabarrena, pero no pude debutar por una situación contractual”, contó alguna vez. Iván es bisnieto de Juan Carlos Colman, gran defensor de Boca de los años 50. Tras quedar libre, debutó en 2016 en Argentinos Juniors. En esa temporada, siendo suplente, sufrió el descenso a la B y en la siguiente, como titular indiscutido, fue parte del plantel que logró el retorno a Primera.

Después, uno de los referentes de Quilmes es Mariano Pavone, el delantero que marcó el gol que consagró campeón a Estudiantes del Torneo Apertura 2006 ante el Boca de Ricardo La Volpe y es blanco de burla constantemente por los hinchas del Xeneize por su descenso con River. El Tanque, a sus 40 años, es una voz muy escuchada en el plantel de Walter Coyette. Y, además, Federico González, quien será la referencia en el área del Cervecero ante Boca, le marcó con Tigre en la final de la Copa de la Superliga 2019, que terminó con victoria 2-0 del Matador y título, el primero para ese club.

