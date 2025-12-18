Ecuador: los detalles del lamentable crimen del futbolista Mario Pineida

mario pineidaa

El hecho ocurrió pasadas las 15:50 del miércoles en la que dos hombres armados, que venían siguiendo a las víctimas, les dispararon. El jugador y una mujer murieron en el lugar, frente a una carnicería, mientras que la madre del futbolista resultó herida.

El coronel de la policía ecuatoriana confirmó que fue un ataque dirigido. Los criminales y presuntos sicarios se movilizaban en moto y hasta el momento no se conoce si hubo un intento de robo. Todavía no hay detenidos.

Los cuerpos de las víctimas no fueron tapados ni se impidió el paso de las personas por un largo tiempo por lo que podría llegar a entorpecerse la investigación por no preservar de manera correcta la escena. Lamentablemente también circularon videos y fotos del hecho a través de las redes sociales.

El Barcelona de Ecuador, club en el que se encontraba en actividad, confirmó el fallecimiento a través de un comunicado que expresaba: "Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra".

El Fluminense, club brasileño en el que Pineida jugó en 2022, también informó que "recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Mario Pineida" y Liga de Quito e Independiente del Valle enviaron sus condolencias a la familia del futbolista.