Juan Sebastián Verón explotó contra la AFA tras la consagración de Estudiantes

"No se puede dar un título, no se puede modificar algo que está escrito. No se puede dar un título porque se te ocurre. No sé realmente quién fue y tampoco me voy a poner a echar culpas. En esto de no da lo mismo, no da lo mismo ganar una estrella a que te la den porque se le ocurre a alguien. ¿Cómo vamos a ser parte nosotros de eso? Esa fue mi respuesta cuando me contaron lo que pasó“, expresó Juan Sebastián Verón.

“Escuché en el programa de ustedes del reconocimiento, cómo no se le va a hacer un reconocimiento a Di María o al que sea. Me parece bárbaro. Un reconocimiento. Pero no es un título. Eso tiene otro significado. No da lo mismo entonces, no tiene que dar lo mismo", agregó el presidente.

"Sino así como así empezamos a trastocar las cosas y lo llevamos para el lado que a mi me conviene. Si alguien quiere darle un título, que tome la decisión y se haga responsable. Porque si no es fácil hacer parte a otros de algo que vos queres hacer”, planteó Verón.

Además, Verón cuestionó el escaso descanso de sus futbolistas, teniendo en cuenta que este domingo disputarán una nueva final ante Platense, apenas una semana después de haberse consagrado campeones del Torneo Clausura: “Nosotros terminamos de competir el 20 y el 4 de enero ya tenemos que estar de pretemporada porque tenemos una Copa Libertadores por delante, y el campeonato mismo arranca a fines de enero también. ¿Qué le digo yo a la gente? ¿Que me quedo tranquilo y jugamos la Copa con lo que tenemos? Si no te tiran un salvavidas, es difícil”.

Por otro lado, Verón también se refirió a su postura sobre el armado del torneo y el argumento de que si fueran de muchas fechas ganarían solo los grandes: “Lanús salió campeón, Banfield salió campeón, Estudiantes también salió campeón en torneos con menos equipos, jugando todos contra todos. Claro que se puede lograr. Hace tres temporadas que Estudiantes no se enfrenta con ciertos equipos del fútbol argentino, es una locura”.

En esa misma línea, el presidente del club platense agregó: “Yo no digo que no se mantenga el formato, pero que sean menos equipos. No alcanza el calendario para jugar todos los partidos si no”. Y hasta defendió a Platense: “Nosotros el sábado jugamos con Platense, que perdió a medio plantel con respecto al torneo pasado y que hace más de un mes no compite por nada”.