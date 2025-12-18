Boca comenzó a conversar con Paulo Dybala para intentar traerlo como refuerzo

El Xeneize quiere a Dybala, ya sea para este mercado de pases o en junio -cuando finaliza su contrato en Roma-, e inició contactos con el entorno de la Joya tras el primer paso que dio Leandro Paredes, quien habló con su amigo hace unas semanas en plenas vacaciones en la capital italiana.

El segundo, el más esperado y necesario, ocurrió en las ultimas horas: el club hizo las primeras averiguaciones directas con el jugador y su representación. Desde Boca le hicieron saber el entusiasmo por tener a una figura de su talla en sus filas y que están atentos a su situación, considerando que la Roma no tiene intenciones de renovarle el vínculo que vence a mitad de año ante la irregularidad que tuvo en la segunda parte del 2025.

Ahora bien, los directivos no le hicieron ninguna oferta formal ni informal a Dybala, simplemente se trató del inicio de una gestión que saben que no será nada fácil pero por la cual hay esperanza, similar a lo que ocurrió tiempo atrás con Paredes.

Y la postura de Boca, justamente, es idéntica: no se van a apurar y esperarán un guiño de la Joya. Por un lado, que dé el visto bueno para jugar en La Bombonera; y luego, que pueda liberarse de Roma por su propios medios, ya que no están dispuestos a comprar su pase y además hacer una erogación significativa en su salario.

Este lunes, Roma venció 1-0 a Como en el Estadio Olímpico y por cuarta vez consecutiva la Joya fue suplente. "Veremos cómo está. Ha tenido un momento positivo, pero el fútbol actual no te permite estar en condiciones precarias. Cuando está bien, no tengo ninguna duda", había dicho Gian Piero Gasperini en la previa. A diferencia de los tres partidos anteriores, esta vez ni siquiera le dio minutos desde el banco.

Tras el encuentro, el DT volvió a referirse al cordobés y no le cerró las puertas a las posibilidades de un regreso ante Juventus. "Esto debe ser un estímulo para Paulo, que es un jugador extraordinario. Cuando está bien y juega, regatea y dispara, no hay nadie en Italia con su calidad. Quizás esté listo para el domingo, veremos cómo entrena", declaró luego del triunfo.