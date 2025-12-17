Festeja Messi: Luis Suárez renovó su contrato con Inter Miami

Según el comunicado del club, “la vasta experiencia y liderazgo del delantero fueron cruciales para que Inter Miami obtuviera su tercer y cuarto título”. Cabe recordar que el club peleaba el descenso y hoy vive ganando títulos gracias a Lionel Messi, la presencia del goleador uruguayo y compañía, que llegaron a la institución revolucionando la MLS.

Enfrentando a rivales de distintos países, Suárez completó una temporada destacada. En este año disputó 50 partidos en todas las competencias, en los que convirtió 17 goles y brindó 17 asistencias, alcanzando un total de 34 participaciones directas en goles durante 2025.

LUIS SUAREZ RENOVACION

En el campeonato 2024, el delantero marcó 20 tantos, cifra con la que igualó a su compañero Lionel Messi como el segundo máximo goleador del certamen, y además aportó nueve asistencias en la fase regular. A esos números le sumó un gol y un pase de gol en los playoffs. En total, participó en 37 encuentros durante su primer año, 27 de ellos correspondientes al torneo regular.

Además, la institución destacó los logros individuales a lo largo de la carrera del atacante: “Sus registros goleadores en la liga durante las temporadas 2013/14 y 2015/16 le permitieron consagrarse ganador de la Bota de Oro de Europa en dos oportunidades”.