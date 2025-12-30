Edinson Cavani y la obsesión de Boca: "Me siento con la fuerza de poder levantar la séptima"

El delantero presentó otra cepa de Cavani Wines, el vino que lleva su nombre. Y le preguntaron sobre sus ilusiones para el año que está por comenzar. Pero lo que dijo, esta vez, tuvo otro peso: "Ilusiones, las mejores. Vamos a jugar la Libertadores, que es el objetivo primario de lo que va a ser la nueva temporada".

image

Y cuando le consultaron con qué fuerza iba a encarar en lo personal esa misión, su tercer intento en la máxima competencia continental desde que llegó a Boca, el uruguayo dejó una frase contundente. "¿Con qué fuerzas encaro el desafío? Me siento con la fuerza de poder levantar la Séptima, que es algo anhelado por toda la gente de Boca. Con ese fin siempre trabajamos...", disparó el 10, con gran confianza, para Farándula show TV.

Desde que llegó al club, Cavani siempre habló de sus ganas de lograr algún título con el Xeneize. Pero sabe que la Libertadores sería entrar directamente en la historia del club. De hecho, en la previa a la final de la Copa del 2023, dejó una frase a corazón abierto: "Es el partido de mi vida". Y aseguró: "Dejo todo lo que tengo por poder lograr una Copa con Boca".

Sin embargo, por ahora, sus experiencias coperas fueron frustrantes. Porque en esa final contra Fluminense en el Maracaná, Edi no tuvo un buen partido y hasta fue criticado por frenar, con un pase hacia atrás, un ataque en el que se le presentaba una clara situación de gol. Y después, en este 2025, la historia conocida: ese gol que falló contra Alianza Alianza y que derivó en eliminación del Xeneize en la fase previa.