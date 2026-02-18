Edinson Cavani podría ser titular en el clásico con Racing en La Bombonera

El cuerpo técnico evalúa seriamente apostar al doble nueve con Cavani y Merentiel, una fórmula que le dio buenos resultados en otros momentos. El equipo no encontró regularidad con extremos y un solo referente de área y el cambio de esquema aparece como una oportunidad para el Matador.

La posible titularidad de Cavani sorprende porque su regreso a las canchas estuvo rodeado de dudas y polémicas. En la previa al duelo con Platense no completó la entrada en calor y la imagen con la heladerita se viralizó generando malestar en muchos hinchas.

cavani heladera La imagen de Cavani que causó revuelo en todo el mundo Boca.

Si se confirma, sería su primer partido como titular desde septiembre del año pasado, cuando jugó ante Rosario Central. Luego sufrió una distensión en el psoas derecho y más tarde una lesión lumbar que lo marginó varios meses, incluso en la semifinal ante Racing. Su vuelta desde el arranque también implicaría asumir la capitanía, en un contexto donde el equipo necesita reacción inmediata.

Boca llega presionado por las malas actuaciones -en especial de visitante- y el margen de error es mínimo. El armado del mediocampo y la defensa aún no está definido, pero la eventual presencia de Cavani marcaría una señal fuerte en la previa de un cruce determinante para el presente del equipo y para el futuro del entrenador.