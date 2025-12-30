Enzo Fernández marcó un golazo con asistencia de Alejandro Garnacho en Chelsea

El volante de la Selección Argentina anotó con un bombazo inatajable en la igualdad 2 a 2 de su equipo ante Bournemouth, en condición de local, por la fecha 19 de la Premier League.
Enzo Fernández marcó un golazo con asistencia de Alejandro Garnacho este martes en el empate 2 a 2 de Chelsea con Bournemouth, en condición de local, por la fecha 19 de la Premier League. El volante de la Selección Argentina sigue demostrando su talento en Europa y consolidándose como uno de los jugadores importantes del equipo inglés.
Chelsea comenzó perdiendo con un tanto tempranero de David Brooks a los seis minutos de juego. Sin embargo, remontó el partido con goles de Cole Palmer de penal -a los 15'- y la aparición y bomba de Enzo -a los 23- que hizo delirar al Stamford Bridge.
Enzo tocó para Garnacho en el borde del área y el extremo volvió a tocar con el volante, que amagó con disparar para sacarse de encima a un rival y ganar una mejor colación de tiro y después sacó una bomba inatajable: un remate con mucha violencia al ángulo izquierdo, dejando perplejo al arquero.
Más allá del golazo del argentino, el visitante encontró la igualdad con un gol de Justin Kluivert a los 27' de juego. Fue el tanto del 2-2 definitivo en un encuentro lleno de emociones en la primera media hora y sin ninguna en el tiempo restante. Un empate que no le sirve a ninguno de los equipos.
Con esta igualdad, Chelsea quedó quinto con 30 puntos, a ¡15 unidades del líder Arsenal! Por su parte, el Bournemouth está quinceavo con 23 unidades, zafando de la zona de descenso solamente por nueve puntos con muchísimas fechas por jugarse en el campeonato inglés.
