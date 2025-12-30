Enzo Fernández marcó un golazo con asistencia de Alejandro Garnacho en Chelsea

Chelsea comenzó perdiendo con un tanto tempranero de David Brooks a los seis minutos de juego. Sin embargo, remontó el partido con goles de Cole Palmer de penal -a los 15'- y la aparición y bomba de Enzo -a los 23- que hizo delirar al Stamford Bridge.

Enzo tocó para Garnacho en el borde del área y el extremo volvió a tocar con el volante, que amagó con disparar para sacarse de encima a un rival y ganar una mejor colación de tiro y después sacó una bomba inatajable: un remate con mucha violencia al ángulo izquierdo, dejando perplejo al arquero.

Embed ¡¡LA PERLA PARA DARLO VUELTA!! ¡ASISTENCIA DE GARNACHO Y GOLAZO DE ENZO FERNÁNDEZ AL ÁNGULO PARA EL 2-1 DEL CHELSEA ANTE BOURNEMOUTH!



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dCfVW64FlB — SportsCenter (@SC_ESPN) December 30, 2025

Más allá del golazo del argentino, el visitante encontró la igualdad con un gol de Justin Kluivert a los 27' de juego. Fue el tanto del 2-2 definitivo en un encuentro lleno de emociones en la primera media hora y sin ninguna en el tiempo restante. Un empate que no le sirve a ninguno de los equipos.

Con esta igualdad, Chelsea quedó quinto con 30 puntos, a ¡15 unidades del líder Arsenal! Por su parte, el Bournemouth está quinceavo con 23 unidades, zafando de la zona de descenso solamente por nueve puntos con muchísimas fechas por jugarse en el campeonato inglés.