Eduardo Coudet quedó conforme en su debut en River: "He visto cosas buenas para repetir"

El inicio del ciclo de Eduardo Coudet en River comenzó con un triunfazo por 2 a 1 a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó por la décima fecha del campeonato local. Tras el encuentro que estuvo marcado por penales y polémicas, Chacho mostró su conformidad por la actuación de su equipo.
"Me gustó por la intención de siempre jugar, de sacar limpia la pelota. Creo que fuimos justos ganadores en cuanto a situaciones y generación de juego. He visto muchas cosas buenas, para repetir, y siempre hay cosas para mejorar", inició el técnico en conferencia de prensa.
El ex entrenador de Alavés también destacó: "No es una cancha ni un rival fácil. Cuando ellos saltan la línea generan y pueden complicar en la segunda pelota. Habíamos hablado de que pase lo que pase, teníamos que sostener las formas. Solo sobre el final decidí tener un central más porque supuse que lo íbamos a necesitar".
En cuanto al ingreso de Juan Fernando Quintero justo antes del penal, que el colombiano decidió ejecutar y chocó con Hernán Galíndez, Coudet aclaró la situación: "Yo no tomé la decisión de que Juanfer patee el penal, eso es algo que determinan los jugadores. Lo que sí decidí es que se haga el cambio antes".
"Que hayan cambiado el pateador para el otro penal, también habla del compañerismo del equipo. No me quiero quitar la responsabilidad, pero siempre van a decidir ellos. A pesar de errarlo, seguimos con la misma intención, y creo que Galíndez tuvo una gran actuación", agregó.
Por último, cuando fue consultado por la actuación del árbitro, Nicolás Ramírez, el entrenador, quien estuvo muy activo en las protestas, le sacó dramatismo al tema. "Siempre todos protestamos. No te voy a mentir, pero el penal de Huracán ni la vi. Hace mucho que no me echan, en eso he mejorado bastante", concluyó.
