Eduardo Coudet quedó conforme en su debut en River: "He visto cosas buenas para repetir"

"Que hayan cambiado el pateador para el otro penal, también habla del compañerismo del equipo. No me quiero quitar la responsabilidad, pero siempre van a decidir ellos. A pesar de errarlo, seguimos con la misma intención, y creo que Galíndez tuvo una gran actuación", agregó.

Por último, cuando fue consultado por la actuación del árbitro, Nicolás Ramírez, el entrenador, quien estuvo muy activo en las protestas, le sacó dramatismo al tema. "Siempre todos protestamos. No te voy a mentir, pero el penal de Huracán ni la vi. Hace mucho que no me echan, en eso he mejorado bastante", concluyó.