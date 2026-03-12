María Sol Méndez, la única mujer que preside un club en el fútbol argentino

image

Méndez junto a Ocaña en la Legislatura de CABA.

“Más allá de que el fútbol es un mundo históricamente dominado por hombres, cuando decidí ser candidata a presidenta de Español no dimensioné eso. Yo me crié en este club, soy muy futbolera y en mi casa siempre se ve fútbol. Después de ganar las elecciones empezaron a mencionarme todo lo que había logrado. Ahí dimensioné lo que significa y está buenísimo. Tiene que haber más mujeres rompiendo estereotipos y llegando a estos lugares”, continuó.

Méndez es la octava presidenta de un club en la historia del fútbol argentino. Tras imponerse por 47 votos (154 a 107) al oficialismo, representado por Leonardo Campos, la exlegisladora se sumó al selecto grupo de mujeres que estuvieron al mando de una institución.

La lista incluye a Natividad Gallego de Marcovecchio (Platense, desde 1971), María Amalia Sara Lacroze de Fortabat (Loma Negra, 1996), Edith Pecorelli (Temperley, 1996), Gladys Ruifernández (San Martín de Burzaco, 2003), Valeria Cisneros (Central Ballester, 2011), Alejandra Bonci (Talleres de Mar del Plata, 2013) y Lucía Barbuto (Banfield, 2018).

image

Lucía Barbuto había sido la última mujer en ser presidenta de un club del fútbol argentino: condujo el día a día de Banfield.

-¿Cómo fue el momento en que te enteraste de que habías ganado las elecciones y eras la nueva presidenta de Deportivo Español?

-Fue muy emocionante. La jornada de elección siempre genera nerviosismo y más cuando sos oposición. Yo estuve en el Centro Galicia de Once, donde se votaba, pero al momento del recuento me fui con parte de la lista y mi familia —mis padres, mis hermanas, mi sobrino y mi cuñado— a un bar a unas dos cuadras para no estar ahí. En un momento me empezaron a llamar porque iban a decir el resultado. Cuando entré, todos me felicitaban y ahí me di cuenta de que habíamos ganado. Me puse a llorar porque fue mucho trabajo y el proceso electoral fue muy largo y complejo. Estuve nerviosa a las nueve de la mañana, imagínate a las cinco de la tarde cuando cerró el comicio.

-El triunfo se dio justo el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, una fecha que conmemora la lucha por la igualdad de género. ¿Qué significado tiene para vos que haya ocurrido ese día?

-El proceso fue complejo y se suspendieron dos fechas de elecciones. Originalmente iban a ser en diciembre. Yo creo en el destino y, por algo, tenía que ser el 8 de marzo. De hecho, también se pensó en pasar la fecha del ocho pero quedó y

-Sos la única presidenta de un club del fútbol argentino en la actualidad. ¿Creés que todavía existen obstáculos para que más mujeres puedan conducir clubes en nuestro país?

-Si bien se han logrado mejorar muchas cosas respecto de hace 30 años, las mujeres seguimos teniendo obstáculos en la política, en los clubes y también en las tareas de cuidado de los hijos. No es solamente en el fútbol. Las mujeres seguimos empujando en muchos temas, aunque por suerte cada vez con menos resistencia.

WhatsApp Video 2026-03-12 at 20.45.46

-¿Pensás que hay mujeres capacitadas para liderar clubes deportivos pero no se animan a dar ese paso?

-Re contra. Hay un montón. El mensaje es que se animen. Hay muchas mujeres que ya están en comisiones directivas. Mujeres capacitadas hay, así como también hay hombres capacitados. Pero en espacios que históricamente fueron predominantes de hombres es difícil animarse. Te cuento una pavada: cuando un medio publicó la noticia, algunos comentarios eran “andá a lavar los platos” o “no sabe cocinar”. A mí no me afectan, pero a muchas personas sí les hieren.

-¿Quién te hizo hincha de Deportivo Español?

-Mi papá. Es uno de los socios fundadores. Empecé a ir de chiquita a todas las canchas con él. Mi papá fue miembro de Comisión Directiva, manejó el fútbol amateur y hoy me aconseja como “llamá a este” o “cuidado con aquel”. Pasa que en Español somos pocos y hay gente que siempre vuelve al club.

-¿Qué locuras hiciste como hincha del club?

-Hice muchas locuras por Español como cuando estuve un año con una piedra en el zapato por una promesa que había hecho si recuperábamos las tierras. Me considero fanática del club: el video de mis 15 lo hicimos en la cancha, con saludos de los jugadores y cuatro de ellos vinieron de sorpresa al cumpleaños por gestión de mi padre. Además, cuando tenía 14 años tejía bufandas y hacía banderines para ayudar a la Comisión Directiva a recaudar fondos. Por eso, viví muchas elecciones en la política, pero este domingo se jugaba algo más que ganar o perder yo: se jugaba el club. Yo sentía que podía darle el cambio de aire que necesita y por suerte buscaremos dárselo.

WhatsApp Video 2026-03-12 at 21.10.17

¿Qué hizo que esa hincha decidiera dar el paso y convertirse en presidenta del club?

-Crecí, me formé y empecé a ver que había cosas de la conducción que no me cerraban. Además, sentía que el club estaba cada día más débil. Creo que en la vida hay dos caminos: te sentás en tu casa a criticar o decidís ser protagonista. Yo elegí lo segundo. Dije “me lanzo” y cuando miré para atrás tenía un ejército de personas para formar la Comisión Directiva.

-¿Sentís que ser hincha te da un plus a la hora de conducir la institución o implica un desafío extra?

-Las dos cosas. Es un plus, pero también un desafío extra. Tengo más presión porque no es lo mismo manejar una empresa que querés que le vaya bien y listo. Acá, si el club pierde, también lo voy a sufrir como hincha.

-En el fútbol argentino, y sobre todo en el Ascenso, muchos presidentes hinchas han puesto dinero de su bolsillo para ayudar al club. ¿Creés que alguna vez podrías actuar desde ese lugar más emocional?

-No estoy salvada de esa situación. A veces hay que pagar algo y uno termina poniendo para que el club funcione. Pero no creo en la idea de que tiene que haber un salvador en los clubes. Más allá de que en el Ascenso hay precariedad, necesitamos un equipo de trabajo y clubes sustentables. En este proceso de transición puede pasar que tenga que poner algo de mi bolsillo, pero todo tiene que quedar registrado y después devolverse con los fondos del club. La gestión tiene que ser transparente y ordenada.

-El presidente que es hincha suele ser más exigente con los jugadores o el cuerpo técnico con conseguir resultados...

-Puede ser, es probable que me pase porque soy hincha. En unos meses te voy a poder decir mejor cómo manejo los dos roles.

¿Qué club te gustaría ver?

-Tengo una mezcla de nostalgia y melancolía por volver a ver el club que era cuando yo era chica. Una idea que compartimos toda la Comisión Directiva, donde hay personas de todas las edades, expresidentes e hijos de exdirigentes. A todos nos une el amor por el club. Queremos un club lleno de chicos y de actividades, que vuelva a ser una familia que está todos los domingos reunidos. También hay que acercar el club a los chicos del barrio y reactivar los lazos con la comunidad española, que es muy grande: Español es una parte de España en la Argentina. Hoy el club está bastante débil institucionalmente. No nos entregaron información contable ni contratos. Está todo muy desordenado y hay que traer un poco de normalidad.

¿Cuáles son los principales objetivos de tu gestión en Deportivo Español?

-Tenemos varios pilares. Uno es aumentar la masa societaria y reconocer a los socios vitalicios, porque si no reconocemos a quienes formaron el club, los cimientos del mismo, es muy difícil pensar el futuro. También queremos levantar el CUIT inactivo, atraer inversiones y pelear por el ascenso, aunque no hayamos armado el plantel esta temporada. En infraestructura, uno de los proyectos es la iluminación del estadio para poder alquilarlo para eventos masivos y también el techado del baby fútbol, una obra que se prometió muchas veces y nunca se hizo.

WhatsApp Video 2026-03-12 at 21.22.36

-¿Qué dirigentes del fútbol argentino tomás como referencia o modelo de gestión?

-Yo me baso mucho en la historia de Español. Tengo varios expresidentes dentro de la Comisión Directiva y otros con los que hablo para escuchar su experiencia en el club.

-¿Qué relación te gustaría construir entre Deportivo Español y la AFA?

-La AFA siempre estuvo cuando Español lo necesitó y para un club del Ascenso su apoyo es muy importante porque hay bastante precariedad. Incluso estuvo presente cuando el club quebró. Coincido en que los clubes tienen que ser de los socios, pero de verdad: con reuniones de comisión, asambleas y rendición de cuentas. Queremos una relación que potencie el fútbol.

-El club supo estar 14 años ininterrumpidos en Primera División hasta el descenso de 1998 a la B Nacional. ¿Recordás algo de esa etapa?

-Tenía 11 años cuando descendimos, pero me acuerdo cuando le ganamos 3-1 a Boca con dos goles de Galván. Son recuerdos lejanos, pero todos las personas hablan de esa etapa de Español en Primera, de sus jugadores. Se nota que somos un club muy querido, un gigante dormido.

image

Español terminó noveno en el campeonato largo de la temporada 1997/98 por encima de Boca e Independiente.

Antes de cerrar la charla, Méndez lanzó otra de esas “inconsciencias” que, según reconoce, siempre marcaron su camino. Consultada sobre la posibilidad de volver a ver a Deportivo Español en Primera División, no dudó: “Yo creo que sí. Cuando el club se ordene y haya transparencia, los resultados del fútbol van a venir solos”. Un sueño que hoy empieza a tomar forma desde el sillón de la presidencia.