Tras perder con Boca, River irá por refuerzos de jerarquía en el próximo mercado

Arambarri y el Diablito Echeverri están en la lista del entrenador.

En la lista también figuran opciones con pasado en el club y proyección internacional. Claudio Echeverri, que pertenece al City Group y suma minutos en Europa en el Girona de España, podría volver a préstamo si se dan las condiciones. A su vez, Giovanni Simeone aparece como alternativa para reforzar el ataque, en un contexto donde River busca un centrodelantero con experiencia y gol para afrontar las competencias.

Por último, el uruguayo Mauro Arambarri surge como una opción para el mediocampo. El volante del Getafe reúne características que interesan al cuerpo técnico por su despliegue y versatilidad. Con varios frentes abiertos y un mercado extenso por delante, River proyecta una renovación del plantel para corregir falencias y elevar el nivel competitivo de cara a la segunda mitad del año.