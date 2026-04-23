Tras perder con Boca, River irá por refuerzos de jerarquía en el próximo mercado

Eduardo Coudet quiere potenciar el plantel para el segundo semestre con nombres que no necesiten adaptación: hay figuras internacionales y campeones del mundo en carpeta.
River aceleró la planificación del próximo mercado de pases y decidió que irá por jerarquía después del duro golpe que significó perder el Superclásico en el Monumental. Eduardo Coudet ya definió prioridades y apunta a incorporar futbolistas importantes para el segundo semestre, con el objetivo de pelear la Sudamericana y competir por el título local.
Entre los principales apuntados aparece Nicolás Otamendi, con quien ya hubo contactos informales. El defensor, campeón del mundo y referente de la Selección, finaliza su contrato con Benfica en junio y su posible llegada es vista como una oportunidad para sumar liderazgo en la última línea. Desde el club valoran su experiencia y su identificación como hincha de River, lo que facilitaría una eventual negociación en este mercado.
Otro nombre de peso es Ángel Correa, actualmente en Tigres de México. El delantero, también integrante del plantel consagrado en Qatar, ofrece variantes ofensivas por su capacidad para jugar como mediapunta o acompañar a un nueve. Sin embargo, su incorporación implicaría una inversión importante, ya que tiene contrato vigente hasta 2030 y fue adquirido recientemente por una cifra millonaria.
Arambarri y el Diablito Echeverri están en la lista del entrenador.
En la lista también figuran opciones con pasado en el club y proyección internacional. Claudio Echeverri, que pertenece al City Group y suma minutos en Europa en el Girona de España, podría volver a préstamo si se dan las condiciones. A su vez, Giovanni Simeone aparece como alternativa para reforzar el ataque, en un contexto donde River busca un centrodelantero con experiencia y gol para afrontar las competencias.
Por último, el uruguayo Mauro Arambarri surge como una opción para el mediocampo. El volante del Getafe reúne características que interesan al cuerpo técnico por su despliegue y versatilidad. Con varios frentes abiertos y un mercado extenso por delante, River proyecta una renovación del plantel para corregir falencias y elevar el nivel competitivo de cara a la segunda mitad del año.
comentar