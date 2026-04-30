Triunfazo de River en Brasil: venció a Bragantino y es líder en su grupo de Sudamericana

River dominó más el balón en el primer tiempo, pero Bragantino lastimó más con dos chances clarísimas que fueron desactivas con buenas atajadas de Santiago Beltrán. En primer lugar, a los cuatro minutos de juego, Lautaro Rivero se resbaló, Isidro Pitta se llevó el balón y sacó un remate que el uno despejó con mucho reflejo con un manotazo. Y, en el tiempo de descuento de esta etapa, en un contraataque a puro desequilibrio, tuvo una nueva tapada similar.