Triunfazo de River en Brasil: venció a Bragantino y es líder en su grupo de Sudamericana

Tras salvarse con Beltrán atajando un penal, el Millonario, que se vio favorecido por una expulsión en el rival, superó al conjunto brasilero con un gol de Martínez Quarta a los 93 minutos.
Triunfazo agónico de River en Brasil: venció 1 a 0 a Bragantino con un gol de Lucas Martínez Quarta a los 93 minutos y quedó líder del Grupo H de la Copa Sudamericana. Tras salvarse con Santiago Beltrán atajando un penal, el Millonario, que se vio favorecido por una expulsión en el rival, consiguió los tres puntos sobre el final.
River dominó más el balón en el primer tiempo, pero Bragantino lastimó más con dos chances clarísimas que fueron desactivas con buenas atajadas de Santiago Beltrán. En primer lugar, a los cuatro minutos de juego, Lautaro Rivero se resbaló, Isidro Pitta se llevó el balón y sacó un remate que el uno despejó con mucho reflejo con un manotazo. Y, en el tiempo de descuento de esta etapa, en un contraataque a puro desequilibrio, tuvo una nueva tapada similar.
Y, en el inicio del complemento, Lucas Martínez Quarta se complicó solo en la salida y terminó cometiendo penal: Beltrán se agrandó al adivinar la definición abriendo el pie de Eduardo Sasha y mantuvo el cero en su arco. Y el visitante pasó de sufrir en esta acción a encontrarse con una ventaja importante en los minutos siguientes: Bragantino se quedó con 10 hombres a los 14' del complemento por la roja a Alix Vinicius por segunda amarilla.
Con superioridad numérica, River tomó el absoluto control del balón, fue y fue por el triunfo y lo consiguió a los 93 minutos con un cabezazo de Martínez Quarta en el área chica después de un centro preciso de Lucas Silva. De esta manera, el capitán se reivindicó del penal cometido y el equipo comandado por Eduardo Coudet continuó su racha ganadora post Superclásico que había iniciado frente a Aldosivi en el Monumental.
Con este triunfazo, River quedó en la cima en el Grupo H de la Copa Sudamericana con 7 puntos, en el puesto de clasificación a los octavos de final del certamen internacional. Carabobo con 6 unidades, Bragantino con 3 y Blooming con 1 completan el grupo.
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