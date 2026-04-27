Ramón Díaz explicó su salida de River y no descartó volver: "Si me necesitan estoy"

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Por otro lado, en este diálogo con el programa F90 de ESPN, Ramón habló de su relación con Maradona, con quien fue campeón del Mundial Juvenil de 1979: “Con Diego éramos muy amigos. Les voy a contar una historia que no se sabe. Cuando él estaba en el Barcelona, me llamó y le dije: ‘Yo te mando las camisetas del Napoli. Vení que vas a ser el rey de Nápoles’. Y así fue. Le mandé las camisetas".

“Jugábamos juntos por la edad. Los dos queríamos ser figuras, hacer goles. Me acuerdo que cuando estábamos en el Mundial juvenil, yo tenía seis goles y Diego, ocho. Le digo: ‘Diego, dámela. Quiero salir goleador’. Yo también, me dijo”, recordó el riojano.

Por su parte, Ramón destacó a Juan Román Riquelme: “Es un genio, un crack, por la historia que tiene y lo que le ha dado al fútbol argentino. Hay que tener mucho respeto por la historia que tiene”. Incluso, aseguró que quiso llevarlo a River: “Me hubiera gustado, pero no quiso venir a River. Tuvo la posibilidad. Estaban todos los de Argentinos Juniors en la lista de los juveniles. Me los quise llevar a todos. Pero él dijo que no. Se fue a otro lado”.