Ramón Díaz explicó su salida de River y no descartó volver: "Si me necesitan estoy"

En un repaso por su historia ligada al fútbol, el entrenador reveló el motivo por el que le puso fin a su tercer ciclo en el Millonario, respaldó a Eduardo Coudet y tocó muchos temas más.
Ramón Díaz explicó su salida de River y no descartó volver en un futuro: "Si me necesitan estoy". En un repaso por su historia ligada al fútbol, el segundo entrenador más ganador de la historia del club de Núñez reveló el motivo por el que le puso fin a su tercer ciclo, respaldó a Eduardo Coudet y tocó muchos temas más.
El Pelado, que se marchó de River después de ganar el Torneo Final y la Copa Campeonato en 2014, contó al respecto de su sorpresiva salida: "Prefiero que la gente me recuerde por lo que hice, no me hubiese gustado tener que irme con un fracaso, más con la historia que tenemos en el club, y más siendo hincha. Siempre quiero irme ganador".
Por otro lado, Ramón, quien aseguró que siempre estará dispuesto a atender un llamado de River, aclaró que no se refiere a este momento y se deshizo en elogios para Eduardo Coudet: "Es un profesional increíble que necesita tiempo y que está con un equipo que no armó el, estoy seguro de que va a mejorar".
Por otro lado, en este diálogo con el programa F90 de ESPN, Ramón habló de su relación con Maradona, con quien fue campeón del Mundial Juvenil de 1979: “Con Diego éramos muy amigos. Les voy a contar una historia que no se sabe. Cuando él estaba en el Barcelona, me llamó y le dije: ‘Yo te mando las camisetas del Napoli. Vení que vas a ser el rey de Nápoles’. Y así fue. Le mandé las camisetas".
“Jugábamos juntos por la edad. Los dos queríamos ser figuras, hacer goles. Me acuerdo que cuando estábamos en el Mundial juvenil, yo tenía seis goles y Diego, ocho. Le digo: ‘Diego, dámela. Quiero salir goleador’. Yo también, me dijo”, recordó el riojano.
Por su parte, Ramón destacó a Juan Román Riquelme: “Es un genio, un crack, por la historia que tiene y lo que le ha dado al fútbol argentino. Hay que tener mucho respeto por la historia que tiene”. Incluso, aseguró que quiso llevarlo a River: “Me hubiera gustado, pero no quiso venir a River. Tuvo la posibilidad. Estaban todos los de Argentinos Juniors en la lista de los juveniles. Me los quise llevar a todos. Pero él dijo que no. Se fue a otro lado”.
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