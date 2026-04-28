Oficial: River anunció a Pablo Longoria como su nuevo director deportivo

"La incorporación de Longoria se enmarca en un proyecto institucional de mediano y largo plazo, enfocado en promover la integración entre divisiones inferiores y el primer equipo, y optimizar los procesos de captación, incorporación y desarrollo de futbolistas. Su integración a la dinámica de trabajo será progresiva, en coordinación con las áreas que vienen desarrollando la planificación deportiva", continuó contando el club sobre su arribo.

Pese a su corta edad, Longoria cuenta con más de quince años de experiencia. "Inició su carrera en el área de scouting de Newcastle United y posteriormente desarrolló su actividad en Juventus, donde se desempeñó como jefe mundial de scouting entre 2015 y 2018. Entre 2018 y 2020 fue Director Deportivo del Valencia CF, y en 2020 asumió como Director Deportivo del Olympique de Marsella, institución de la que fue presidente desde 2021 hasta marzo de 2026", contó el club.

Más allá de ser un defensor del big data, Longoria siempre mantuvo que es indispensable el ojo humano a la hora de elegir refuerzos. "No soy partidario de firmar jugadores por video", afirmó alguna vez. Las estadísticas son su primer filtro, pero cree necesario que sean respaldados viendo al jugador en el verde césped. Y, en última instancia, le interesa lograr una interiorización sobre la vida privada del futbolista y su paso por los clubes anteriores.