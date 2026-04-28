El Millonario cerró la llegada del español de 40 años con trayectoria europea en distintos puestos para asumir un nuevo rol importante en la estructura futbolística.
Oficial: River anunció a Pablo Longoria como su nuevo director deportivo. El español de 40 años, con trayectoria europea en distintos puestos, asumirá un rol con mucha influencia en la estructura futbolística de la institución bajo las órdenes de Stéfano Di Carlo (presidente) y más directamente de Enzo Francescoli (mánager).
"Longoria coordinará las distintas áreas vinculadas al fútbol del club, entre ellas el plantel profesional, el fútbol formativo, el scouting, la gestión de contratos, el análisis de rendimiento y el desarrollo deportivo. Su rol estará orientado a articular estas estructuras bajo una estrategia común, con el objetivo de continuar fortaleciendo la organización y profesionalización del área", informó el club de Núñez.
Se sumará a la estructura que encabeza Enzo y también forma parte Ponzio como su secretario.
"La incorporación de Longoria se enmarca en un proyecto institucional de mediano y largo plazo, enfocado en promover la integración entre divisiones inferiores y el primer equipo, y optimizar los procesos de captación, incorporación y desarrollo de futbolistas. Su integración a la dinámica de trabajo será progresiva, en coordinación con las áreas que vienen desarrollando la planificación deportiva", continuó contando el club sobre su arribo.
Pese a su corta edad, Longoria cuenta con más de quince años de experiencia. "Inició su carrera en el área de scouting de Newcastle United y posteriormente desarrolló su actividad en Juventus, donde se desempeñó como jefe mundial de scouting entre 2015 y 2018. Entre 2018 y 2020 fue Director Deportivo del Valencia CF, y en 2020 asumió como Director Deportivo del Olympique de Marsella, institución de la que fue presidente desde 2021 hasta marzo de 2026", contó el club.
Más allá de ser un defensor del big data, Longoria siempre mantuvo que es indispensable el ojo humano a la hora de elegir refuerzos. "No soy partidario de firmar jugadores por video", afirmó alguna vez. Las estadísticas son su primer filtro, pero cree necesario que sean respaldados viendo al jugador en el verde césped. Y, en última instancia, le interesa lograr una interiorización sobre la vida privada del futbolista y su paso por los clubes anteriores.
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