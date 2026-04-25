River ganó, pero dejó dudas ante un Aldosivi que sigue sin triunfos

En el complemento, el desarrollo no varió demasiado. River continuó dominando, pero sin precisión en los metros finales. Esa falta de contundencia terminó costándole caro: a los 27 minutos, Aldosivi llegó al empate tras un centro de Fernando Román que Tomás Fernández transformó en el 1-1.

El gol visitante generó inquietud en el equipo de Coudet y en el público, pero River reaccionó en el tramo final. A los 39 minutos, una buena combinación entre Marcos Acuña y Aníbal Moreno derivó en la asistencia para Colidio, que definió con el arco a su merced para poner el 2-1.

Ya en el cierre, con Aldosivi lanzado en busca del empate, el ingresado Kendry Páez aprovechó un contraataque para sellar el 3-1 definitivo y darle algo de tranquilidad al resultado.

Más allá de la victoria, River dejó una imagen irregular. Si bien dominó durante largos pasajes, evidenció dificultades para generar peligro sostenido y sufrió ante un rival que atraviesa un presente muy complicado. Aldosivi, que aún no ganó en el torneo, volvió a mostrar limitaciones, aunque por momentos logró incomodar al local.

El triunfo le permite al Millonario seguir sumando en la Zona B, pero el rendimiento colectivo vuelve a quedar bajo la lupa. El equipo de Coudet consiguió los tres puntos, aunque el desarrollo del partido dejó en claro que todavía tiene aspectos por corregir de cara a la recta final del campeonato.