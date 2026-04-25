River ganó, pero dejó dudas ante un Aldosivi que sigue sin triunfos

River se impuso 3-1 en el Monumental con goles de Galoppo, Colidio y Páez. Aunque dominó el juego, mostró falencias y sufrió más de la cuenta.
River Plate derrotó 3-1 a Aldosivi en el estadio Monumental por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Apertura 2026, en un partido en el que el resultado final no logró disimular las dudas que dejó el funcionamiento del equipo local.
El conjunto dirigido por Eduardo Coudet asumió desde el arranque el protagonismo, con una presión alta y dominio de la pelota frente a un rival que aún no conoce la victoria en el certamen. En los primeros minutos, River se instaló en campo rival y generó aproximaciones, como un anticipo de Giuliano Galoppo tras un córner que se fue desviado.
Durante gran parte del primer tiempo, el Millonario monopolizó la posesión, pero le costó romper el bloque defensivo del conjunto marplatense. A los 24 minutos, Maximiliano Salas tuvo una chance clara tras una serie de rebotes, aunque no logró concretar. Del otro lado, Aldosivi sorprendió con un intento de larga distancia de Tomás Fernández, que obligó a estar atento al arquero Santiago Beltrán.
Cuando empezaba a crecer la impaciencia en el Monumental, River logró abrir el marcador. Tras una recuperación de Ian Subiabre y un centro de Gonzalo Montiel, Facundo Colidio remató y el rebote le quedó a Galoppo, que definió para el 1-0 a los 39 minutos del primer tiempo. A pesar de la ventaja, el equipo local no logró ampliar la diferencia antes del descanso.
En el complemento, el desarrollo no varió demasiado. River continuó dominando, pero sin precisión en los metros finales. Esa falta de contundencia terminó costándole caro: a los 27 minutos, Aldosivi llegó al empate tras un centro de Fernando Román que Tomás Fernández transformó en el 1-1.
El gol visitante generó inquietud en el equipo de Coudet y en el público, pero River reaccionó en el tramo final. A los 39 minutos, una buena combinación entre Marcos Acuña y Aníbal Moreno derivó en la asistencia para Colidio, que definió con el arco a su merced para poner el 2-1.
Ya en el cierre, con Aldosivi lanzado en busca del empate, el ingresado Kendry Páez aprovechó un contraataque para sellar el 3-1 definitivo y darle algo de tranquilidad al resultado.
Más allá de la victoria, River dejó una imagen irregular. Si bien dominó durante largos pasajes, evidenció dificultades para generar peligro sostenido y sufrió ante un rival que atraviesa un presente muy complicado. Aldosivi, que aún no ganó en el torneo, volvió a mostrar limitaciones, aunque por momentos logró incomodar al local.
El triunfo le permite al Millonario seguir sumando en la Zona B, pero el rendimiento colectivo vuelve a quedar bajo la lupa. El equipo de Coudet consiguió los tres puntos, aunque el desarrollo del partido dejó en claro que todavía tiene aspectos por corregir de cara a la recta final del campeonato.
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