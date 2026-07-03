Egipto eliminó a Australia por penales y Salah terminó emocionado

Cristian Volpato se hizo cargo del juego de Australia y fueron arrinconando a Egipto, logrando el 1-1 a los diez minutos de esta segunda etapa. Mohamed Hany, defensor de Egipto, terminó metiendo el balón en su propio arco en la desesperación por rechazar el balón después de un tiro libre desde la izquierda. Y, después, no se movió el marcador ni en esa etapa ni en el tiempo extra ya con Salah en cancha.