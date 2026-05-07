Con Augusto Batalla de héroe, Rayo Vallecano llegó a la final de la Conference League

Tras imponerse 1 a 0 en la ida de local, el club español venció por el mismo resultado en Francia al equipo de Valentín Barco con un penal atajado por el arquero argentino y jugará la final del certamen.
Rayo Vallecano hizo historia en Francia, venció 1 a 0 al Racing de Estrasburgo y se clasificó a la final de la Conference League por primera vez. El equipo español se apoyó en una actuación determinante de Augusto Batalla, que atajó un penal en tiempo de descuento y se convirtió en la figura de la serie. Valentín Barco fue titular en el conjunto francés, pero mostró molestias físicas y nunca logró desequilibrar.
El único gol del partido llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando Alemao aprovechó uno de los pocos espacios que concedió el local y adelantó al conjunto madrileño. Estrasburgo, obligado por el resultado y condicionado por las ausencias, quedó lejos del nivel que había mostrado durante gran parte de la temporada. La baja de Joaquín Panichelli volvió a sentirse en ataque y el equipo perdió peso ofensivo en los metros finales.
Barco intentó hacerse cargo de la pelota parada y de la conducción en el complemento, aunque jugó incómodo y con escasa precisión. El ex Boca no mostró la intensidad habitual y dejó dudas sobre su estado físico después del golpe en el tobillo derecho que había sufrido en cuartos de final.
Luego, a los 91 minutos, el árbitro sancionó penal por una mano de Florian Lejeune dentro del área y el estadio quedó en silencio. Julio Enciso tomó la pelota, pero Batalla respondió con una atajada decisiva para sostener la clasificación del Rayo Vallecano. El conjunto español jugará la final de la Conference League ante Crystal Palace el próximo 27 de mayo en Leipzig, mientras que el equipo francés cerró la serie con preocupación por el estado físico de Barco.
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