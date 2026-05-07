Con Augusto Batalla de héroe, Rayo Vallecano llegó a la final de la Conference League

Luego, a los 91 minutos, el árbitro sancionó penal por una mano de Florian Lejeune dentro del área y el estadio quedó en silencio. Julio Enciso tomó la pelota, pero Batalla respondió con una atajada decisiva para sostener la clasificación del Rayo Vallecano. El conjunto español jugará la final de la Conference League ante Crystal Palace el próximo 27 de mayo en Leipzig, mientras que el equipo francés cerró la serie con preocupación por el estado físico de Barco.