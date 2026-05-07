La AFA pidió la amnistía para Otamendi para que pueda jugar el debut del Mundial

El defensor arrastra una suspensión por su expulsión ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas y podría perderse el estreno de Argentina en la Copa del Mundo 2026.
La AFA inició gestiones formales ante la FIFA para intentar que Nicolás Otamendi quede habilitado para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El defensor fue expulsado ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y según el reglamento vigente debe cumplir una fecha de suspensión en el primer partido de la Copa del Mundo frente a Argelia, el 16 de junio en Kansas.
La Asociación confirmó el pedido a través de un comunicado oficial en el que informó que Claudio Tapia elevó la solicitud ante el Bureau de la FIFA. “La Asociación del Fútbol Argentino mediante su presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, expresó la entidad. El organismo también destacó el respaldo del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, en la presentación.
Otamendi, de 38 años, se prepara para disputar su cuarta Copa del Mundo y sigue siendo una pieza importante para Lionel Scaloni en la estructura defensiva del equipo. El zaguero del Benfica fue expulsado en septiembre de 2025 durante el partido ante Ecuador y quedó automáticamente suspendido para el siguiente compromiso oficial de la Selección. La intención de la AFA es que la sanción sea reconsiderada antes del inicio del torneo.
Argentina llegará al Mundial como vigente campeona del mundo y bicampeona de América. Compartirá el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania, en una zona en la que el cuerpo técnico considera clave contar con experiencia desde el arranque. Mientras se define la situación disciplinaria de Otamendi, el defensor también sigue en el radar de River de cara a la próxima temporada.
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