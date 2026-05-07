La AFA pidió la amnistía para Otamendi para que pueda jugar el debut del Mundial

La Asociación confirmó el pedido a través de un comunicado oficial en el que informó que Claudio Tapia elevó la solicitud ante el Bureau de la FIFA. “La Asociación del Fútbol Argentino mediante su presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, expresó la entidad. El organismo también destacó el respaldo del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, en la presentación.