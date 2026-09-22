El audio inédito y desopilante de Maradona que compartió Fatura Broun

Broun, que fue uno de sus últimos dirigidos, contó cómo se enteró del fallecimiento en una entrevista. “Cuando se murió Diego estaba en mi casa. Llegaba del entrenamiento y empezaron en el grupo de los jugadores del club: ‘¿Se sabe algo del Diego?’, ‘¿Qué le pasó al Diego?’. Le digo a mi mujer que algo había pasado. Empiezo a hacer zapping, justo clavo en un canal de noticias y veo que estaba Andino (Guillermo), que dice llorando que falleció. Ventura (Luis) lo confirmó y yo me quedé y dije: ‘No lo puedo creer’. Me quedé paralizado”, recordó el arquero.