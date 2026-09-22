El audio inédito y desopilante de Maradona que compartió Fatura Broun

El arquero reveló un mensaje de voz que le envió Diego cuando era su entrenador en Gimnasia de La Plata: la creatividad del más grande para siempre sacar una sonrisa al otro.
Jorge "Fatura" Broun compartió un inédito y desopilante audio de Diego Armando Maradona que refleja la gran relación que construyeron en Gimnasia de La Plata y la felicidad que tenía el más grande de todos por estar dirigiendo en el fútbol argentino.
En una entrevista con La Capital + junto al relator Julián Bricco, el arquero de Universidad de Concepción de Chile, muy vinculado a Rosario Central, decidió compartir uno de los tantos audios que tiene del Diego y remarcó que no piensa eliminar ese material: “No lo voy a borrar”.
El audio difundido dejó escuchar el entusiasmo con el que Maradona hablaba sobre Gimnasia y sobre los futbolistas que integraban el plantel. “Claro, papi, claro… Con ustedes me juego todo, papi. Todas las fichas y si hay un banco cerca, o un sacaplatas (sic), ¿cómo es? Un cajero, sacamos 100.000 dólares más y le ponemos a Gimnasia, papi, a Gimnasia”, expresó Diego, con su tono humorístico característico.
Broun, que fue uno de sus últimos dirigidos, contó cómo se enteró del fallecimiento en una entrevista. “Cuando se murió Diego estaba en mi casa. Llegaba del entrenamiento y empezaron en el grupo de los jugadores del club: ‘¿Se sabe algo del Diego?’, ‘¿Qué le pasó al Diego?’. Le digo a mi mujer que algo había pasado. Empiezo a hacer zapping, justo clavo en un canal de noticias y veo que estaba Andino (Guillermo), que dice llorando que falleció. Ventura (Luis) lo confirmó y yo me quedé y dije: ‘No lo puedo creer’. Me quedé paralizado”, recordó el arquero.
comentar