Causa Maradona: declara un perito de la defensa de Leopoldo Luque

El tribunal no hizo lugar a la presentación de la defensa de Luque y confirmó la continuidad del cronograma judicial.

Peritos convocados por la defensa declararon recientemente que la muerte de Maradona había sido repentina, pero Ferrari es el único perito oficial en sostener esta visión de los hechos, por lo que resulta un testigo clave para la defensa de Luque, señalado a lo largo del juicio como el médico a cargo de la salud del exfutbolista.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba un tratamiento domiciliario en una casa de las afueras de Buenos Aires, tras ser operado de la cabeza por un hematoma subdural.

La pericia en la que participó Ferrari se realizó a pedido de la defensa de Luque durante el primer juicio por la muerte del astro, que fue anulado en mayo ese año por el mal accionar de una de las juezas y comenzó de cero el 14 de abril de 2026.

Luego de 43 audiencias celebradas, en las que se oyeron 75 testimonios, el juicio se encuentra en su recta final, con la declaración de los testigos convocados por las defensas de los siete acusados. Está previsto que los alegatos de las seis querellas y las siete defensas comiencen el 6 de octubre.

Además de a Luque, se juzga en este proceso a la psiquiatra Agustina Cosachov; la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el psicólogo Carlos Díaz; el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni; el enfermero Ricardo Almirón y el médico clínico Pedro Di Spagna, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual.