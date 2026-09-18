Meme de Maradona: la irónica respuesta de Villarruel para Martín Menem

En esa línea, agregó sobre Villarruel: “La votaron para una cosa y hace y dice otra totalmente distinta. No forma parte del Gobierno, no comparte nuestra agenda transformadora”.

El presidente de Diputados reveló además que mantiene escaso contacto con la vicepresidenta. “He hablado en alguna oportunidad por algunos temas parlamentarios, pero en los últimos meses no he tenido contacto ”, señaló.

Durante la entrevista, Menem también comparó las gestiones de Carlos Menem y Javier Milei y consideró que el proyecto del actual mandatario es “más ambicioso”.