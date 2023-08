"Desde Sacachispas informamos oficialmente la llegada de Luis Islas como nuevo DT del fútbol profesional. Bienvenido Luis a la familia Lila y que sea con éxitos", anunció el club de Villa Soldati en su cuenta de Twitter.

Embed Desde Sacachispas informamos oficialmente la llegada de Luis Islas como nuevo dt del fútbol profesional. Bienvenido LUIS a la familia Lila y que sea con éxitos! pic.twitter.com/GGyg1qvxfC — Sacachispas (@SacachispasOK) August 8, 2023

Islas, histórico ayudante de campo de Diego Maradona, tendrá una difícil tarea: Sacachispas está anteúltimo en la B Metro con 6 puntos en 8 fechas en el Torneo Clausura producto de 6 empates y 2 derrotas. Sí, aún sin triunfos. Y el club cree que con Islas puede levantar cabeza y por qué no soñar con entrar al reducido de la tabla general por el segundo ascenso.

Por último, Islas tiene experiencia en los bancos de suplentes: dirigió Aurora (2006), Almagro (2007), Central Norte (2011), Racing de Córdoba (2012-2014), Colegiales (2014), Deportivo Español (2015-2016), Sol de América (2020), Sol de Mayo (2021) y Desamparados de San Juan (2022). Aunque lejos del éxito de su carrera como futbolista.

¿Quiénes son sus referentes como entrenador? "Cuando me recibí de técnico, viajé mucho por España y también por México donde me vinculé con Meza, que entrenaba al Toluca y sabía muchísimo. También hablé con Bilardo y con Basile; y no pude hacerlo con Pastoriza, por su muerte. Me preparé en serio, no me gusta improvisar. Y por supuesto que el Tolo fue y es mi gran consultor".