Francia quedó como líder del ranking FIFA virtual y Argentina fue desplazada al segundo puesto antes de los cuartos del Mundial 2026

La actualización proyectada ubica al conjunto europeo en la cima de la clasificación, con una diferencia mínima sobre la Albiceleste, mientras el podio lo completa España.
La pelea por el primer puesto del ranking FIFA tuvo un cambio de dueño en plena disputa del Mundial 2026. Según la clasificación en vivo elaborada por el sitio especializado Football Ranking, Francia desplazó a Argentina y pasó a ocupar la cima de la tabla, que anticipa la próxima actualización oficial del organismo el próximo 20 de julio.
El seleccionado francés suma 1.925,86 puntos y supera por escaso margen a la Albiceleste, que aparece con 1.913,71 unidades, en una diferencia imperceptible. Muy cerca también se ubica España, tercera con 1.912,34, en una lucha extremadamente pareja entre las tres principales potencias del fútbol internacional.
El ascenso del conjunto europeo representa un avance de dos posiciones respecto del listado anterior. Ese crecimiento responde al rendimiento mostrado durante la Copa del Mundo y a la cantidad de puntos acumulados en los últimos compromisos, que le permitieron instalarse como líder virtual antes de los cuartos de final.
La Argentina, que había recuperado la cima en junio, descendió un escalón pese a mantenerse en competencia. De todas maneras, conserva una ventaja mínima sobre el seleccionado español en una clasificación que podría volver a modificarse de acuerdo con los resultados de la recta decisiva del certamen.
Por ahora, la única actualización oficial de la FIFA continúa siendo la publicada el 11 de junio. El organismo tiene previsto difundir el próximo ranking el 20 de julio, un día después de la final del Mundial, por lo que la tabla en vivo funciona únicamente como una proyección de cómo quedaría el escalafón.
A la espera de los cuartos de final, el escenario marca a Francia como líder virtual, Argentina como escolta y España completando el podio. La definición del torneo podría volver a alterar el orden de un ranking que permanece abierto.
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