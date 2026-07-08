Francia quedó como líder del ranking FIFA virtual y Argentina fue desplazada al segundo puesto antes de los cuartos del Mundial 2026

Por ahora, la única actualización oficial de la FIFA continúa siendo la publicada el 11 de junio. El organismo tiene previsto difundir el próximo ranking el 20 de julio, un día después de la final del Mundial, por lo que la tabla en vivo funciona únicamente como una proyección de cómo quedaría el escalafón.

A la espera de los cuartos de final, el escenario marca a Francia como líder virtual, Argentina como escolta y España completando el podio. La definición del torneo podría volver a alterar el orden de un ranking que permanece abierto.