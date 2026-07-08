Cañuelas: salió a festejar el triunfo argentino, recibió un piedrazo en la cabeza y murió

Después de la triste noticia, la seguridad de la zona revisó las cámaras de seguridad y consiguieron detener a un sospechoso: Iván Nahuel Lebrero. El chico de 20 años, presunto responsable de haber lanzado el objeto que dio en la cabeza a Depauli, fue detenido. Ya tiene antecedentes penales por robo y ahora se le sumará otra causa, caratulada como delito por “homicidio simple”.

También se difundió un video de los festejos, en el que aparece la víctima, desbordada de felicidad por el agónico triunfo de Argentina. “Nunca perdimos la fe”, sostuvo en el video, en el que también se lo ve saludando a una de las personas que se encontraba en el vehículo desde el cual lo grababan.