Milei ofreció la Casa Rosada vacía para un eventual festejo de la Selección

El Gobierno puso la Casa Rosada a disposición de la Selección Argentina.

"Yo no tengo nada que hacer en esa foto"

En ese sentido, el mandatario señaló: "Yo no tengo nada que hacer en esa foto. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos. El mérito es de ellos, el logro es de ellos y la fiesta es de ellos y los argentinos".

La propuesta se diferencia de lo ocurrido en 2022, cuando los integrantes de la Selección campeona del mundo decidieron no asistir a la Casa Rosada y evitaron una fotografía institucional junto al entonces presidente Alberto Fernández.

Para cumplir con el planteo, Milei anticipó que permanecería en la residencia presidencial de Olivos y que restringiría el acceso al edificio gubernamental a los integrantes de su gabinete.

La propuesta fue realizada luego del triunfo argentino ante Egipto en el Mundial.

"Me quedaría en Olivos. Hasta me tomaría el trabajo de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar", expresó el Presidente al referirse a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por el momento, la propuesta constituye una invitación formal y no hubo pronunciamientos públicos del plantel sobre un eventual festejo en la Casa Rosada.