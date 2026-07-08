Milei ofreció la Casa Rosada vacía para un eventual festejo de la Selección

El Presidente puso la sede de Gobierno a disposición del plantel y aseguró que se retirará junto a su gabinete para evitar cualquier "interferencia política" en una eventual celebración.
El presidente Javier Milei ofreció las instalaciones de la Casa Rosada para que la Selección Argentina pueda realizar allí los festejos en caso de avanzar en el Mundial. El mandatario afirmó que, si el plantel acepta la propuesta, el edificio será desalojado de funcionarios para evitar cualquier tipo de "interferencia política".
El anuncio fue realizado este miércoles, un día después de la victoria del seleccionado argentino ante Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo.
Milei sostuvo que el eventual festejo debe estar centrado únicamente en los futbolistas y en los hinchas. "Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío", afirmó durante una entrevista con la radio "El Observador".
El Presidente también remarcó que no participaría de la celebración y evitó atribuirle al Gobierno algún protagonismo en el logro deportivo.
En ese sentido, el mandatario señaló: "Yo no tengo nada que hacer en esa foto. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos. El mérito es de ellos, el logro es de ellos y la fiesta es de ellos y los argentinos".
La propuesta se diferencia de lo ocurrido en 2022, cuando los integrantes de la Selección campeona del mundo decidieron no asistir a la Casa Rosada y evitaron una fotografía institucional junto al entonces presidente Alberto Fernández.
Para cumplir con el planteo, Milei anticipó que permanecería en la residencia presidencial de Olivos y que restringiría el acceso al edificio gubernamental a los integrantes de su gabinete.
"Me quedaría en Olivos. Hasta me tomaría el trabajo de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar", expresó el Presidente al referirse a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Por el momento, la propuesta constituye una invitación formal y no hubo pronunciamientos públicos del plantel sobre un eventual festejo en la Casa Rosada.
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