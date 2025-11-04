El enigmático posteo de Franco Colapinto cuando se está evaluando su futuro en Alpine

Este martes por la tarde, a días de volver a competir oficialmente, Colapinto realizó un posteo en su cuenta de Instagram para palpitar el Gran Premio de Brasil, que se correrá en el mítico circuito de Interlagos. "Oiiiiiiii brasil te amooooo", escribió el argentino junto a una foto en la que se lo ve sonriente.

Además, Colapinto incluyó en la foto un meme, que muchos usuarios identificaron como una escena de la película Good Will Hunting (En busca del destino). La imagen, que muestra un pizarrón con una fórmula matemática, desató especulaciones sobre un posible mensaje oculto, aunque otros consideraron que podría tratarse simplemente de un sticker sin mayor significado.

La manager de Colapinto, María Catarineu, también se sumó a la ola de mensajes enigmáticos al compartir una fotografía de un atardecer en la playa, donde se distingue el número 43, el mismo que utiliza su representado. Este detalle no pasó desapercibido para los seguidores, que lo interpretaron como un guiño al futuro inmediato del argentino.

En las últimas horas, el medio francés L'Auto-Journal aseguró que Flavio Briatore, asesor y hombre de decisiones de Alpine, estuvo hace dos semanas en Argentina para reunirse con los sponsors del pilarense, en especial Mercado Libre proyectando la continuidad del argentino en la escudería.

El Gran Premio de Brasil, llevado a cabo más precisamente en San Pablo, comenzará con la primera práctica el viernes 7 de noviembre a las 11:30, seguida por la clasificación sprint a las 15:30. El sábado 8 se disputará la carrera sprint a las 11:00 y la clasificación a las 15:00. Finalmente, la carrera principal tendrá lugar el domingo 9 a las 14:00, siempre en horario de Argentina.