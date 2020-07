"Sí, me hubiese gustado jugar en Boca porque miro los partidos y son increíbles los hinchas", señaló el histórico ex jugador del Bayern Munich de Alemania y Real Madrid de España, entre otros equipos.

En diálogo con la señal de cable TyC Sports, agregó: "Es un club que es conocido mundialmente, jugaron ahí grandísimos jugadores y un gran ídolo, que era Diego (Maradona). Jugar en Boca hubiese sido fenomenal".

En la misma línea, el ex mediocampista de la Selección de Brasil, continuó: "De chico miraba muchos partidos de Maradona y él estaba jugando en Boca, yo lo tenía como ídolo".

Por otra parte, exteriorizó su deseo de que el atacante del Barcelona Lionel Messi "sea campeón del mundo".

"Me encantaría que Messi sea campeón del mundo porque ahí podría meterse como el mejor de la historia. Es la única cosa que le falta en su carrera", dijo.

Y concluyó: "He jugado en contra y lo he visto ser cinco veces el mejor jugador del mundo, por eso me quedo con Messi. Se mantiene en alto nivel por más de diez años".