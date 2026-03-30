La abogada acusada de racismo en Brasil podrá volver al país tras pagar una fianza

Luego de idas y vueltas en la causa, Agostina Páez tendrá la posibilidad de regresar a Buenos Aires, mientras avanza el expediente por racismo. Cuál es el monto de la fianza que deberá abonar.
La Justicia de Brasil resolvió este lunes conceder un hábeas corpus a Agostina Páez, la abogada argentina que se encuentra detenida en Río de Janeiro desde hace más de dos meses tras ser denunciada por racismo.
Para acceder al beneficio, la letrada de 29 años deberá pagar una fianza de unos 20.000 dólares, según confirmó Sebastián Robles, defensor de la abogada.
La presentación de la defensa de Páez fue finalmente admitida, lo que le permitirá regresar a la Argentina, previo pago de la fianza. De todos modos, la causa por injuria racial sigue su curso.
Durante la audiencia del pasado 24 de marzo, la abogada aguardaba una resolución sobre su posibilidad de volver a la Argentina. En un primer momento, el juez a cargo del caso había dispuesto su regreso al país bajo ciertas medidas cautelares, decisión que generó optimismo en la acusada y su entorno.
De todos modos, esa determinación fue revertida horas después y el magistrado ordenó que la joven permaneciera en Brasil hasta el dictado del fallo definitivo.
Con la concesión del hábeas corpus, Páez podrá retornar a la Argentina y cumplir desde allí cualquier medida dispuesta en el marco del proceso.
La abogada argentina había sido detenida en Brasil por una denuncia de injuria racial, un delito que en el país vecino prevé penas de entre dos y cinco años de prisión. La acusación inicial incluyó tres denuncias en su contra, pero en la última audiencia la parte acusatoria resolvió unificar los cargos y solicitar una condena de dos años de prisión, la mínima prevista para ese tipo de ilícito.
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