La abogada acusada de racismo en Brasil podrá volver al país tras pagar una fianza

De todos modos, esa determinación fue revertida horas después y el magistrado ordenó que la joven permaneciera en Brasil hasta el dictado del fallo definitivo.

Con la concesión del hábeas corpus, Páez podrá retornar a la Argentina y cumplir desde allí cualquier medida dispuesta en el marco del proceso.

La abogada argentina había sido detenida en Brasil por una denuncia de injuria racial, un delito que en el país vecino prevé penas de entre dos y cinco años de prisión. La acusación inicial incluyó tres denuncias en su contra, pero en la última audiencia la parte acusatoria resolvió unificar los cargos y solicitar una condena de dos años de prisión, la mínima prevista para ese tipo de ilícito.