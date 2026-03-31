Escándalo en Brasil: avanza la investigación a Soledad Palameta Miller por el robo de un virus de un laboratorio

La investigadora argentina está imputada por sustraer material sensible en la Unicamp y permanece en libertad provisional mientras sigue avanzando la causa.
La Justicia de Brasil avanza con una delicada investigación que tiene como principal acusada a Soledad Palameta Miller, una científica argentina de 36 años señalada por el presunto robo de material viral en un área restringida del Instituto de Biología de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp).
Según fuentes del caso, la investigadora habría ingresado sin autorización a un sector de acceso limitado y retirado muestras consideradas altamente sensibles. A partir de esta situación, se le prohibió volver al laboratorio mientras continúa el proceso judicial. Si bien en un primer momento fue detenida, actualmente permanece en libertad provisional.
Nacida en Rosario, Palameta Miller es licenciada en Biotecnología y doctora en Ciencias. Tras completar su formación académica, se radicó en Brasil, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional, participando en proyectos vinculados a terapias oncológicas y al desarrollo de vacunas, lo que le valió reconocimiento en el ámbito científico.
Sin embargo, su trayectoria quedó bajo la lupa luego de que en febrero se detectara la desaparición de material viral dentro del laboratorio donde trabajaba. Tras la denuncia, agentes federales realizaron un allanamiento en el campus de la Unicamp y encontraron las muestras en congeladores bajo control directo de la investigadora.
De acuerdo con la acusación, no solo habría retirado el material sin autorización, sino que además habría puesto en riesgo la salud pública. Las autoridades no precisaron qué tipo de virus estaba contenido en las muestras sustraídas, aunque confirmaron que se activaron los protocolos de seguridad correspondientes para evitar cualquier tipo de incidente.
En la causa también figura su esposo, Michael Edward Miller, un veterinario estadounidense que habría cofundado junto a la científica una empresa de soluciones biotecnológicas. La Justicia analiza si tuvo algún grado de participación en los hechos.
El caso genera fuerte preocupación en la comunidad científica y abre interrogantes sobre los controles en áreas sensibles de investigación, especialmente cuando se trata de material biológico potencialmente peligroso. Mientras tanto, la investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.