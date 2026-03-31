Escándalo en Brasil: avanza la investigación a Soledad Palameta Miller por el robo de un virus de un laboratorio

Sin embargo, su trayectoria quedó bajo la lupa luego de que en febrero se detectara la desaparición de material viral dentro del laboratorio donde trabajaba. Tras la denuncia, agentes federales realizaron un allanamiento en el campus de la Unicamp y encontraron las muestras en congeladores bajo control directo de la investigadora.

Entrada_Unicamp_2 Las muestras fueron halladas en congeladores bajo su control tras un allanamiento en el campus universitario.

De acuerdo con la acusación, no solo habría retirado el material sin autorización, sino que además habría puesto en riesgo la salud pública. Las autoridades no precisaron qué tipo de virus estaba contenido en las muestras sustraídas, aunque confirmaron que se activaron los protocolos de seguridad correspondientes para evitar cualquier tipo de incidente.

En la causa también figura su esposo, Michael Edward Miller, un veterinario estadounidense que habría cofundado junto a la científica una empresa de soluciones biotecnológicas. La Justicia analiza si tuvo algún grado de participación en los hechos.

El caso genera fuerte preocupación en la comunidad científica y abre interrogantes sobre los controles en áreas sensibles de investigación, especialmente cuando se trata de material biológico potencialmente peligroso. Mientras tanto, la investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.