Quién es Ismail Elfath, el árbitro confirmado para Argentina vs. Inglaterra

El estadounidense de 44 años, que ya dirigió en tres encuentros en este Mundial 2026, fue el cuarto árbitro de la final de Qatar 2022.
La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath como el árbitro para el cruce de la Selección Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El estadounidense de 44 años, que ya dirigió en tres encuentros de la máxima cita, fue el cuarto árbitro de la final de Qatar 2022 donde la Scaloneta logró la tercera estrella.
Elfath impartió justicia en este Mundial en los siguientes compromisos: el 2-2 de Países Bajos con Japón y el 1-0 de España sobre Uruguay por la fase de grupos y el 2-1 de Noruega ante Brasil en los octavos de final. En esos encuentros repartió ocho amarillas y una roja, esta última a Agustín Canobbio por un patadón contra Pau Cubarsí sobre el final del encuentro que marcó la eliminación de la Celeste.
En ese partido, la prensa española lo acusó de no haber conducido con firmeza el encuentro ante los uruguayos y permitir mucha pierna fuerte. La mayor queja se debe al patadón de Rodrigo Bentancur que sufrió Iñaki Williams, que lo dejó afuera de un puñado de partidos y que solo sancionó con una amarilla.
Además, en el encuentro de Brasil, Elfath no sancionó en primera instancia el claro penal de Kristoffer Ajer contra Matheus Cunha, que luego fue malogrado por Bruno Guimaraes. El juez no había marcado falta pese a que en primera instancia resultó clara, hasta que el VAR intervino y rectificó su decisión.
Desde 2016 integra el listado de jueces internacionales de la FIFA y desarrolló gran parte de su carrera en la MLS. Por este motivo ya se ha cruzado con el astro de la Selección Argentina, Lionel Messi: fue el juez que arbitró la final de la Leagues Cup 2023 en la que Inter Miami se consagró campeón por penales ante Nashville luego de haber igualado 1-1.
Esta es su segunda Copa del Mundo después de haber arbitrado tres encuentros en Qatar: Portugal-Ghana, Camerún-Brasil y Japón-Croacia, este último en octavos de final. En Argentina-Inglaterra estará acompañado de sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes 1y 2 y del italiano Maurizio Mariani como cuarto.
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