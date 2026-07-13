Quién es Ismail Elfath, el árbitro confirmado para Argentina vs. Inglaterra

Desde 2016 integra el listado de jueces internacionales de la FIFA y desarrolló gran parte de su carrera en la MLS. Por este motivo ya se ha cruzado con el astro de la Selección Argentina, Lionel Messi: fue el juez que arbitró la final de la Leagues Cup 2023 en la que Inter Miami se consagró campeón por penales ante Nashville luego de haber igualado 1-1.

Esta es su segunda Copa del Mundo después de haber arbitrado tres encuentros en Qatar: Portugal-Ghana, Camerún-Brasil y Japón-Croacia, este último en octavos de final. En Argentina-Inglaterra estará acompañado de sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes 1y 2 y del italiano Maurizio Mariani como cuarto.