El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo para Messi después de la derrota ante España

Minutos antes, el propio Messi también había utilizado sus redes sociales para referirse a la derrota y despedirse de una nueva Copa del Mundo.

Captura de pantalla.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", comenzó su publicación.

Sin embargo, también puso el foco en el recorrido del equipo y en el acompañamiento de los hinchas. "Me quedo con todo lo bueno, con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria", escribió. Además, agradeció el respaldo de los argentinos y destacó que el plantel alcanzó dos finales consecutivas del Mundial, un logro que consideró motivo de orgullo pese al resultado.