El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo para Messi después de la derrota ante España

Tras la caída de la selección argentina en la final del Mundial, Antonela Roccuzzo publicó un mensaje de apoyo a Lionel Messi. Destacó su fortaleza, su esfuerzo y el ejemplo que representa para sus hijos y millones de personas.
Horas después de la derrota de la selección argentina por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial, Antonela Roccuzzo compartió un sentido mensaje dedicado a Lionel Messi. A través de una publicación en Instagram, la esposa del capitán argentino resaltó las cualidades personales y deportivas del futbolista y le expresó su admiración en un momento de fuerte impacto emocional.
"Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo", escribió Roccuzzo en el inicio de su mensaje.
La publicación rápidamente generó miles de reacciones y comentarios de apoyo para el capitán argentino, quien disputó su último Mundial con la camiseta de la selección.
En otro tramo del texto, Roccuzzo destacó el esfuerzo y la perseverancia de Messi a lo largo de su carrera al señalar: "Gracias por enseñarnos que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio y sin perder la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento orgullosa de caminar a tu lado. Te amo muchísimo".
Minutos antes, el propio Messi también había utilizado sus redes sociales para referirse a la derrota y despedirse de una nueva Copa del Mundo.
"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", comenzó su publicación.
Sin embargo, también puso el foco en el recorrido del equipo y en el acompañamiento de los hinchas. "Me quedo con todo lo bueno, con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria", escribió. Además, agradeció el respaldo de los argentinos y destacó que el plantel alcanzó dos finales consecutivas del Mundial, un logro que consideró motivo de orgullo pese al resultado.
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