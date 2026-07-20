Adiós General: Nicolás Otamendi se retiró de la Selección

El defensor de 38 años puso fin a una histórica etapa con la Albiceleste tras la final del Mundial 2026 y ahora iniciará un nuevo desafío con la camiseta de River.
Nicolás Otamendi le puso punto final a su historia con la Selección Argentina. La derrota ante España en la final del Mundial 2026 marcó su último partido con la camiseta albiceleste, después de más de 17 años de recorrido. Se va como uno de los grandes referentes de una generación inolvidable, con cinco títulos y un lugar asegurado entre los defensores más importantes de la historia del seleccionado.
Su debut fue el 20 de mayo de 2009, de la mano de Diego Maradona, en un amistoso frente a Panamá. Tras integrar el plantel del Mundial de Sudáfrica 2010, atravesó años de altibajos sin formar parte de la selección de Alejandro Sabella en Brasil 2014 hasta recuperar protagonismo con Gerardo Martino en 2015, quien lo consolidó como titular y desde entonces se convirtió en una fija dentro del equipo.
Con la llegada de Lionel Scaloni, Otamendi se convirtió en uno de los líderes del ciclo más exitoso de la historia reciente de la Selección, levantó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, fue el autor del gol en la victoria ante Brasil en el Maracaná, que significó la primera derrota en la historia de la Verdeamarela por Eliminatorias en este estadio. Incluso cuando perdió la titularidad en algunos pasajes, siguió siendo una voz de referencia dentro del vestuario y respondió cada vez que el equipo lo necesitó.
En Nueva Jersey disputó sus últimos minutos con la camiseta argentina al ingresar tras la lesión de Lisandro Martínez durante la final frente a España. Sin poder despedirse con otro título, el General cerró una etapa brillante, con más de 140 partidos, una carrera repleta de momentos históricos y el reconocimiento de todo el fútbol argentino.
Con la etapa en la Selección terminada, Otamendi comenzará una nueva aventura en River, club del que siempre confesó ser hincha. El defensor ya había acordado su incorporación antes del Mundial, por lo que en los próximos días se pondrá a disposición de Eduardo Coudet para iniciar su primera experiencia con la camiseta del Millonario.
Su llegada aparece como una solución para una defensa que mostró muchas dudas en el arranque del semestre, en la derrota 1-3 contra Aldosivi por Copa Argentina. La experiencia, el liderazgo y la jerarquía del General asoman como atributos clave para un River que busca recuperar solidez y volver a pelear por todos los títulos.
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