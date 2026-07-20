Adiós General: Nicolás Otamendi se retiró de la Selección

River lo espera para un nuevo desafío

La bienvenida oficial de River a Nicolás Otamendi tras su paso por Benfica.

Con la etapa en la Selección terminada, Otamendi comenzará una nueva aventura en River, club del que siempre confesó ser hincha. El defensor ya había acordado su incorporación antes del Mundial, por lo que en los próximos días se pondrá a disposición de Eduardo Coudet para iniciar su primera experiencia con la camiseta del Millonario.

Su llegada aparece como una solución para una defensa que mostró muchas dudas en el arranque del semestre, en la derrota 1-3 contra Aldosivi por Copa Argentina. La experiencia, el liderazgo y la jerarquía del General asoman como atributos clave para un River que busca recuperar solidez y volver a pelear por todos los títulos.