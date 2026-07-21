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Arranca el repechaje de la Copa Sudamericana: el camino de Boca, Tigre y Lanús

El Xeneize debutará el jueves en La Bombonera ante O'Higgins, mientras que Tigre y Lanús abrirán la serie entre hoy martes y mañana miércoles en busca de los octavos de final.

La Copa Sudamericana 2026 retoma su actividad esta semana con el inicio del repechaje, instancia en la que Boca, Tigre y Lanús buscarán dar el primer paso hacia los octavos de final del certamen continental.

El primero en salir a la cancha será Tigre, que este martes desde las 19 visitará a Nacional de Uruguay en el Gran Parque Central de Montevideo. El Matador fue escolta de Macará en la fase de grupos y ahora intentará sacar un buen resultado ante un rival que llega desde la Copa Libertadores.

El miércoles será el turno de Lanús, que recibirá desde las 21.30 a Cienciano en La Fortaleza. El Granate afrontará su primer partido oficial del semestre tras haber quedado tercero en su grupo de la Libertadores y buscará hacerse fuerte como local antes de definir la serie en la altura de Cusco.

La gran atención estará puesta en Boca, que jugará el jueves desde las 21.30 frente a O'Higgins de Chile en La Bombonera. Será el primer compromiso internacional del nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena, luego del triunfo por 2-0 sobre Sarmiento en la Copa Argentina.

El Xeneize intentará dejar atrás la decepción que significó su eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y comenzar con el pie derecho una serie que definirá como visitante, el jueves 30 de julio, en Rancagua.

Si logra superar el repechaje, Boca enfrentará en los octavos de final a Deportivo Recoleta. Por su parte, Tigre se mediría con Montevideo City Torque y Lanús tendría un duro cruce frente a Botafogo.

Las revanchas se disputarán entre el 28 y el 30 de julio, con localía invertida. Tigre definirá en Victoria, Lanús viajará a Cusco y Boca cerrará la serie en Chile, con el objetivo de mantener viva la ilusión argentina en la Copa Sudamericana.

River, el unico equipo argentino que espera en la proxima ronda.

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Fixture del repechaje de la Copa Sudamericana 2026

Partidos de ida

Martes 21 de julio

  • 19:00 - Nacional (Uruguay) vs. Tigre
  • 21:30 - Universidad Central (Venezuela) vs. Santos

Miércoles 22 de julio

  • 19:00 - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama
  • 19:30 - Sporting Cristal vs. Bragantino
  • 21:30 - Lanús vs. Cienciano

Jueves 23 de julio

  • 19:00 - Bolívar vs. Gremio
  • 21:30 - Independiente Santa Fe vs. Caracas
  • 21:30 - Boca vs. O'Higgins

Partidos de vuelta

Martes 28 de julio

  • 19:00 - Tigre vs. Nacional
  • 21:30 - Santos vs. Universidad Central

Miércoles 29 de julio

  • 19:00 - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín
  • 21:30 - Cienciano vs. Lanús
  • 21:30 - Bragantino vs. Sporting Cristal

Jueves 30 de julio

  • 19:00 - Gremio vs. Bolívar
  • 21:30 - Caracas vs. Independiente Santa Fe
  • 21:30 - O'Higgins vs. Boca

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