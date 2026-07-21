Arranca el repechaje de la Copa Sudamericana: el camino de Boca, Tigre y Lanús

El Xeneize intentará dejar atrás la decepción que significó su eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y comenzar con el pie derecho una serie que definirá como visitante, el jueves 30 de julio, en Rancagua.

Si logra superar el repechaje, Boca enfrentará en los octavos de final a Deportivo Recoleta. Por su parte, Tigre se mediría con Montevideo City Torque y Lanús tendría un duro cruce frente a Botafogo.

Las revanchas se disputarán entre el 28 y el 30 de julio, con localía invertida. Tigre definirá en Victoria, Lanús viajará a Cusco y Boca cerrará la serie en Chile, con el objetivo de mantener viva la ilusión argentina en la Copa Sudamericana.

River, el unico equipo argentino que espera en la proxima ronda.

Fixture del repechaje de la Copa Sudamericana 2026

Partidos de ida

Martes 21 de julio

19:00 - Nacional (Uruguay) vs. Tigre

21:30 - Universidad Central (Venezuela) vs. Santos

Miércoles 22 de julio

19:00 - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama

19:30 - Sporting Cristal vs. Bragantino

21:30 - Lanús vs. Cienciano

Jueves 23 de julio

19:00 - Bolívar vs. Gremio

21:30 - Independiente Santa Fe vs. Caracas

21:30 - Boca vs. O'Higgins

Partidos de vuelta

Martes 28 de julio

19:00 - Tigre vs. Nacional

21:30 - Santos vs. Universidad Central

Miércoles 29 de julio

19:00 - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín

21:30 - Cienciano vs. Lanús

21:30 - Bragantino vs. Sporting Cristal

Jueves 30 de julio