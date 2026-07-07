El emotivo pedido del padre de Neymar tras su adiós a Brasil: "No temas al mañana, sigue jugando al fútbol"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Neymar Pai (@neymarpai_)

Sobre el cierre llegó el pedido más fuerte de toda la publicación."Hijo, sigue jugando al fútbol", suplicó. conociendo bien todos los esfuerzos que su hijo tuvo que pasar. Y lo invitó a "redescubrir la alegría de tener el balón a tus pies", volver a sonreír en la cancha y disfrutar del juego sin cargar con "las decisiones, las críticas, las expectativas o los contratiempos".

La carta terminó con un mensaje de esperanza y confianza en el futuro. "Así que no temas al mañana. Vive el hoy. Entrena. Sonríe. Juega al fútbol. Abraza a tus hijos. Ama a tu familia. Sigue siendo el hombre que Dios te llamó a ser. En cuanto al resto... ponlo en manos del Señor", concluyó.