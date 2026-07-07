El emotivo pedido del padre de Neymar tras su adiós a Brasil: "No temas al mañana, sigue jugando al fútbol"

La eliminación de Brasil frente a Noruega en los octavos de final marcó el cierre de una era. Después de la derrota por 2-1 en el MetLife Stadium, Neymar confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la selección y puso fin a un ciclo de 16 años, en el que ganó la Copa Confederaciones 2013 y el oro olímpico en Río 2016.
Más allá del golpe deportivo que lo dejó afuera del Mundial en una dura eliminación frente a Noruega, Neymar dejó una marca histórica al convertir de penal su gol número 80 con la selección de Brasil. Sin embargo, el récord quedó en un segundo plano y su ciclo con la Verdeamarela está cerrado: "Lo intenté, lo intenté. Ahora se ha acabado. Empecé aquí; terminé aquí".
La decisión del ex Barcelona y PSG conmovió especialmente a su padre, Neymar Senior, quien recurrió a las redes sociales para dedicarle una extensa carta. Allí recordó los primeros pasos de su hijo con una pelota, aseguró que desde chico sintió que tenía "un propósito" y repasó el camino que compartieron como familia.
En ese recorrido, destacó los sacrificios que hicieron guiados por sus convicciones religiosas y le agradeció por haberlo dejado acompañarlo en cada etapa de su carrera. "Gracias por confiar en mí. Gracias por permitirme estar a tu lado tanto en los momentos más felices como en los más difíciles. Lloramos juntos, oramos juntos, celebramos juntos y aprendimos juntos", escribió.
El mensaje también buscó transmitirle tranquilidad frente al momento que atraviesa, pero que , sobre todo, no baje los brazos. "El final de la historia nunca lo determina un momento difícil; es Dios quien escribe el capítulo final de nuestras vidas", expresó, antes de insistir en que una decisión tomada hoy "no define toda tu historia".
Sobre el cierre llegó el pedido más fuerte de toda la publicación."Hijo, sigue jugando al fútbol", suplicó. conociendo bien todos los esfuerzos que su hijo tuvo que pasar. Y lo invitó a "redescubrir la alegría de tener el balón a tus pies", volver a sonreír en la cancha y disfrutar del juego sin cargar con "las decisiones, las críticas, las expectativas o los contratiempos".
La carta terminó con un mensaje de esperanza y confianza en el futuro. "Así que no temas al mañana. Vive el hoy. Entrena. Sonríe. Juega al fútbol. Abraza a tus hijos. Ama a tu familia. Sigue siendo el hombre que Dios te llamó a ser. En cuanto al resto... ponlo en manos del Señor", concluyó.
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