El enojo de Arturo Vidal con Rodrigo De Paul: "Me lo cruzo y le meto una dura"

"Ahora, últimamente, el último partido con De Paul… por canchero. Lo tengo ahí, me lo cruzo y le meto una dura", advirtió el volante chileno de 38 años, que está jugando en su país en Colo Colo. Vidal y De Paul tuvieron roces, palabras y miradas fuertes en el encuentro disputado el 5 de junio del año pasado en Santiago de Chile.

Pese a contar con varias bajas, Argentina, que ya estaba clasificada al Mundial, se impuso por la mínima con un gol de Julián Álvarez a los 16 minutos de juego. El visitante realizó un gran partido con jugadas de muchos toques y movilidad constante, sumado a un orden defensivo por el que sufrió poco en aquel duelo.

En esta entrevista con el podcast Enfocados, también le consultaron sobre quién es el mejor futbolista entre los dos: Vidal respondió con un sonido burlesco y dijo “¿es broma o me lo estás preguntando en serio?”. Como si fuera poco la falta de respeto hacía De Paul, quien ha demostrado un increíble nivel, después llegaría algo más insólito...

Vidal tuvo que elegir posición por posición entre el Chile 2015 y Argentina 2022 y se inclinó por sus compatriotas siempre salvo por Cuti Romero, a quien prefirió por sobre Gonzalo Jara. Sí, un equipo que ganó la Copa América contra uno que levantó la Copa del Mundo ante la Francia de Mbappé, vigente campeona por su logro en Rusia 2018.

Por último, el ex Barcelona y Bayern Múnich dejó una reflexión sobre la Selección Argentina: “Yo creo que esa Argentina si salía campeón de las dos Copas América y del Mundial que perdió con Alemania hubiese sido mucho mejor que esta que salió campeón del mundo. Por nombre y por carrera. Era un equipazo”.