Video: triple salvada de Platense con polémica para sostener el 0-0 con Riestra

La jugada ocurrió a los 35 minutos de juego desde un tiro de esquina desde la izquierda. Tomás Nasif sacó un cabezazo que, de manera increíble, sacó Matías Borgogno aunque generó polémica porque pareció que el balón pasó entero la línea de meta antes del manotazo del arquero.

Tras el atajadón, Facundo Miño estaba a punto de mandar el balón al arco con un cabezazo pero Guido Mainero se anticipó y revoleó para arriba en una jugada muy peligrosa -tanto por un posible penal como expulsión- por la altura de su pierna.

Embed TODO RIESTRA PIDIÓ GOL: entre Borgogno y los jugadores de Platense salvaron de milagro el arco del Calamar y todo sigue 0-0 en el Guillermo Laza. ¿Qué te pareció?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/2rHncokfLR — SportsCenter (@SC_ESPN) March 2, 2026

Embed

Y, cuando bajó el balón, Antony Alonso cabeceó dentro del área chica y entre Juan Ignacio Saborido y el propio Borgogno recuperado despejaron sobre la línea. ¡Un milagro en el área! Platense dejó todo para sostener el cero en su arco y logró el cometido de manera increíble en esta jugada.

Desde ya, Riestra reclamó que, en la primera ocasión, la atajada de Borgogno fue adentro del arco, pero el VAR revisó la jugada y determinó que todo había sido lícito, por lo que el partido continuó sin goles y así terminó en el Bajo Flores para el lamento de ambos equipos.

El Malevo sigue sin poder ganar en el campeonato y continúa anteúltimo en la Zona A del Apertura con cinco unidades, en una campaña con cinco igualdades y tres derrotas. Por su parte, Platense no pudo sumar de a tres para ser escolta junto a Estudiantes de La Plata del líder Vélez Sarsfield: sin embargo sigue en zona de clasificación.