Eduardo Coudet se desvinculó de Alavés y comenzará su era en River

Tras el arreglo de su salida entre los clubes, Chacho dirigió su última práctica y se despidió del plantel en el club español para ya enfocarse en su desafío en Núñez.

Eduardo Coudet se desvinculó del Deportivo Alavés y comenzará su era en River tras el segundo ciclo -que fue muy malo- de Marcelo Gallardo. Después de el arreglo de su salida entre los clubes, este lunes Chacho dirigió su última práctica y se despidió del plantel en el club español para ya enfocarse en su desafío en Núñez.

La dirigencia de River acordó pagarle alrededor de un millón de dólares al Alavés por la salida de Coudet, quien tenía contrato hasta junio de este año cuando termina la temporada, en la que el equipo está peleando ni más ni menos que la permanencia en la Primera División de España.

Ahora, Chacho viajará a la Argentina entre el martes y el jueves para asumir como entrenador del Millonario, donde contará con un nuevo asistente técnico: Damián Musto. El ex volante central, que supo jugar bajo su tutela en Rosario Central y Tijuana de México, reemplazará a Patricio Graff, quien lo secundaba en Alavés y no se sumará al proyecto.

image

El entrenador tendría otro asistente técnico que no está definido o no transcendió y sus preparadores físicos serán Octavio Manera y Guido Cretari. Por otro lado, su debut está previsto para el miércoles 11 frente a Huracán en Parque Patricios si no se levanta el paro y sigue postergado el partido del domingo 8 con Atlético Tucumán en el Monumental.

En cuanto a la conformación del plantel, Coudet cree que hace falta un centrodelantero. Sin embargo, a no ser que aparezca un jugador barato y de jerarquía ahora, ese refuerzo será buscado por el club a mitad de año, cuando tenga un director deportivo, que es un puesto que está buscando tener la dirigencia.

El Chacho comenzó su carrera en el banco hace diez años en Rosario Central. Cosechó títulos en Racing (una Liga y un Trofeo de Campeones) y con Atlético Mineiro (un Campeonato Mineiro). También trabajó en Tijuana, Inter de Porto Alegre y Celta de Vigo. Con mejores o peores resultados, logró darle una identidad de juego a sus equipos relacionada al buen fútbol e intensidad en todo el campo de juego.

