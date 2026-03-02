Torneo Apertura: Vélez le ganó a Estudiantes en La Plata y es el único líder de la Zona A

El primer tiempo estuvo lleno de disputa y el juego no fluyó en UNO. De hecho, hubo poquísimas ocasiones de gol para ambos equipos en un rareza por la actualidad de los mismos. La jugada más clara fue un centro de Eric Meza y super potente remate de Guido Carrillo en el medio del área que se fue por arriba del travesaño.

Después, Vélez se mostró mejor en ataque y defensa en el complemento y se llevó el triunfo con un gol de Florián Monzón a los 13 minutos de esta etapa. Tras un córner ejecutado por Manuel Lanzini, despeje de cabeza y que Lisandro Magallán vuelva a meter el balón en el área, controló y definió rápido para superar a Fernando Muslera.

Minutos después, en una muy buena jugada colectiva, Lucas Robertone estuvo cerca de ampliar el marcador con un remate que pasó al ladito del palo. Sin embargo, más allá de esta ocasión y alguna otra más, el resultado no se movió y fue 1 a 0 el triunfo del equipo de Guillermo ante un Estudiantes que le faltó creatividad para romper el orden del visitante.

Con este triunfazo, Vélez es el único puntero de la Zona A del Torneo Apertura con 18 puntos. Estudiantes quedó como su escolta con 15 unidades y Unión completa el podio con 14, en una zona donde Independiente se acomodó con 13 y Boca está fuera de los puestos de clasificación con apenas 9 puntos.