El entrenador de España tras la goleada a Austria: "Hemos rozado la perfección"

Luis de la Fuente destacó la producción de su equipo contra los europeos en la instancia de 16avos de final. Ahora se medirán contra Portugal o Croacia.

España goleó 3 a 0 a Austria en Los Ángeles por los 16avos de final del Mundial y enfrentará al ganador del cruce entre Portugal o Croacia. Tras el encuentro, Luis de la Fuente destacó la producción del equipo: "Hemos hecho un grandísimo partido. Estoy feliz porque en todos los aspectos hemos rozado casi la perfección".