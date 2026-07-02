El entrenador de España tras la goleada a Austria: "Hemos rozado la perfección"

Luis de la Fuente destacó la producción de su equipo contra los europeos en la instancia de 16avos de final. Ahora se medirán contra Portugal o Croacia.
España goleó 3 a 0 a Austria en Los Ángeles por los 16avos de final del Mundial y enfrentará al ganador del cruce entre Portugal o Croacia. Tras el encuentro, Luis de la Fuente destacó la producción del equipo: "Hemos hecho un grandísimo partido. Estoy feliz porque en todos los aspectos hemos rozado casi la perfección".
"Cada partido a partir de ahora va a ser más complicado. Cada partido va a ser un poco más exigente. Pasamos a una fase más importante, en la que solo quedan 16 equipos. En octavos, los rivales serán todavía más exigentes", advirtió el técnico.
"En nuestra mentalidad siempre está mejorar. Esa es la mentalidad de esos jugadores, siempre quieren más y más", se enorgulleció De La Fuente, quien conduce un equipo que es candidato al título y va de menos a más en la cita mundialista.
España empató 0 a 0 con Cabo Verde, aplastó 4 a 0 a Arabia Saudita y superó 1 a 0 a Uruguay por el Grupo H, finalizando primero en el mismo sin desempeñar su máximo potencial. Y, en esta instancia de 16avos de final, le clavó tres a los austríacos.
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