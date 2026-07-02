Demandan a la FIFA y a Infantino tras la eliminación de Irán del Mundial

En la demanda, Afrasiabi sostiene que existió un "doble rasero, la hipocresía y la discriminación abierta" contra el seleccionado iraní.

Tras el encuentro, el exfutbolista y comentarista Zlatan Ibrahimovic cuestionó la decisión arbitral y afirmó que la anulación del gol fue "un robo". Además, consideró que "la FIFA debió hacer algo al respecto".

GettyImages-2249897169-66ea7f El reclamo también alcanza al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Por su parte, el entrenador iraní, Amir Ghalenoei, también cuestionó la organización del torneo y acusó a Estados Unidos, país anfitrión, de perjudicar deliberadamente a su equipo mediante restricciones logísticas y migratorias. Según sostuvo, la delegación fue tratada "de forma muy injusta".

Afrasiabi aseguró además que el monto reclamado es "muy generoso" y afirmó que, si el caso llega a un jurado imparcial, "podrían incluso considerar una cantidad más alta por lo equivocada que fue la mala conducta de la FIFA en este caso".