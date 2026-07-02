Dónde queda y cómo es Cabo Verde, el país que intentará amargar a la Argentina

Su capital es Praia, ubicada en la isla de Santiago, y su población ronda los 525 mil habitantes, una cifra que lo convierte en uno de los países más pequeños que disputaron una Copa del Mundo.

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El idioma oficial es el portugués, producto de su pasado colonial, aunque gran parte de la población habla también criollo caboverdiano, una lengua de fuerte identidad local.

Cabo Verde fue colonia de Portugal y declaró su independencia el 5 de julio de 1975.

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La historia de Cabo Verde está marcada por su ubicación estratégica en el Atlántico. Las islas estaban deshabitadas cuando fueron ocupadas por navegantes portugueses en el siglo XV y, desde entonces, se transformaron en un punto clave de conexión entre Europa, África y América.

En 1462, los portugueses fundaron Ribeira Grande, hoy conocida como Cidade Velha, en la isla de Santiago. Ese asentamiento fue uno de los primeros enclaves coloniales europeos en el trópico y se convirtió durante siglos en un puerto fundamental para las rutas marítimas del Atlántico.

Por su posición geográfica, Cabo Verde tuvo un rol central en el comercio entre continentes y también en una de las páginas más oscuras de la historia: el tráfico transatlántico de esclavos. De esa mezcla forzada entre población africana y presencia portuguesa nació buena parte de la identidad caboverdiana actual.

La lucha por la independencia estuvo vinculada al movimiento anticolonial africano y a la figura de Amílcar Cabral, líder del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, una de las personalidades políticas más influyentes del proceso de descolonización en África occidental.

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Después de la independencia en 1975, Cabo Verde atravesó una etapa de partido único, pero en 1991 celebró sus primeras elecciones multipartidarias, un hito que consolidó su perfil como una de las democracias más estables del continente africano.

Su cultura combina raíces africanas y portuguesas, con una fuerte tradición musical, marcada por géneros como la morna, popularizada internacionalmente por la cantante Cesária Évora, una de las figuras culturales más importantes de su historia.

El país tiene una economía muy vinculada al turismo, los servicios, las remesas de su diáspora y la actividad portuaria.

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Sus paisajes combinan playas, zonas montañosas, islas volcánicas y ciudades costeras, con destinos turísticos conocidos como Sal, Boa Vista, Santiago, São Vicente y Fogo.

En lo futbolístico, Cabo Verde es conocido como los Tiburones Azules y llegó al Mundial 2026 como debutante absoluto.

La migración de Cabo Verde

La historia caboverdiana en la Argentina comenzó a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando muchos habitantes del archipiélago emigraron empujados por sequías, dificultades económicas y el desinterés de la administración colonial portuguesa. Por su relación histórica con el mar, muchos llegaron como navegantes y se asentaron en zonas portuarias.

La llegada a la Argentina se concentró sobre todo en Dock Sud, Ensenada, Berisso, Mar del Plata, Bahía Blanca y otros puntos de la costa atlántica, siempre cerca de puertos, astilleros y actividades vinculadas a la navegación.

Cabo Verde y la fuerte conexión con la Virgen de Luján

La historia que une a Cabo Verde con la Virgen de Luján se remonta al siglo XVII y tiene como protagonista al Negro Manuel, considerado el primer custodio de la imagen que luego se transformaría en la Patrona de la Argentina.

Según cuenta la historia, en 1630 dos imágenes de la Inmaculada Concepción viajaban desde Brasil hacia la zona de Sumampa, en la actual provincia de Santiago del Estero. Durante el trayecto, las carretas se detuvieron cerca del río Luján. Cuando intentaron retomar el camino, los bueyes no quisieron avanzar.

Los hombres que guiaban la caravana quitaron una de las cajas y entonces la carreta volvió a moverse. Ese episodio fue interpretado como una señal: la imagen de la Virgen quería quedarse en ese lugar. Así nació lo que se conoce como el milagro de Luján, uno de las raíces de la devoción católica más importante de la Argentina.

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En esa historia aparece Manuel Costa de los Ríos. Las investigaciones citadas en su causa de canonización señalan que había nacido o se había criado en las islas de Cabo Verde antes de llegar al Río de la Plata como parte de un lote de esclavos procedente de Pernambuco, Brasil.

Manuel quedó ligado para siempre a la imagen de la Virgen. Fue su cuidador, recibió a los fieles que se acercaban a venerarla y acompañó esa devoción en sus primeros años. Con el tiempo, su figura se transformó en símbolo de entrega, fidelidad y servicio.

Una de las frases más recordadas que se le atribuyen es: “Soy de la Virgen nomás”. Por eso ocupó un lugar esencial en la historia religiosa argentina como el primer testigo de la devoción por la Virgen de Luján.