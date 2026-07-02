España goleó a Austria con un doblete de Oyarzabal y se metió en los octavos del Mundial

Austria intentó reaccionar con los ingresos de Marko Arnautovic y Sasa Kalajdzic, pero apenas logró inquietar con algunos avances aislados. La defensa española respondió con firmeza y Unai Simón volvió a mantener su arco invicto, extendiendo una histórica racha sin recibir goles en Copas del Mundo.

Cuando el encuentro llegaba a su final, España decoró la goleada. A los 43 minutos del segundo tiempo, Marc Cucurella volvió a asistir a Oyarzabal, que definió con categoría para sellar el 3-0 definitivo y alcanzar los cuatro goles en el torneo. Con otra actuación convincente, la selección española avanzó con autoridad a los octavos de final, donde el próximo lunes en Dallas buscará seguir su camino frente al ganador del cruce entre Portugal y Croacia.

Resumen del partido: