España goleó a Austria con un doblete de Oyarzabal y se metió en los octavos del Mundial

La Roja se impuso 3 a 0 a los austríacos en Los Ángeles con dos tantos de Mikel Oyarzabal y otro de Pedro Porro. Ahora se enfrentará a Portugal o Croacia.
España confirmó su candidatura en el Mundial 2026 con una sólida victoria por 3-0 sobre Austria en Los Ángeles y aseguró su lugar en los octavos de final. El equipo de Luis de la Fuente dominó de principio a fin, apoyado en una gran actuación de Mikel Oyarzabal, autor de un doblete, y ahora espera por el vencedor del duelo entre Portugal y Croacia.
Desde el comienzo, la Furia Roja monopolizó la posesión y obligó a Austria a replegarse cerca de su área. Lamine Yamal fue el jugador más desequilibrante en ataque, mientras que Álex Baena y Dani Olmo manejaron los tiempos del mediocampo. Incluso, España había logrado abrir el marcador antes de la media hora, pero el VAR anuló el gol de Marc Cucurella por una infracción de Pau Cubarsí sobre el arquero Alexander Schlager en la jugaga.
La insistencia española encontró premio a los 35 minutos del primer tiempo: Cucurella desbordó por la izquierda y envió un centro preciso para que Oyarzabal definiera de primera dentro del área y estableciera el 1-0. Antes del descanso, Baena estrelló un tiro libre en el travesaño y Yamal también estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate que exigió al arquero austríaco.
En el complemento, España mantuvo la intensidad y prácticamente no le dio opciones a su rival. A los 20 minutos, Baena volvió a ser clave con un centro perfecto desde la izquierda que encontró la aparición de Pedro Porro, quien ganó de cabeza dentro del área y marcó el 2-0 para encaminar la clasificación.
Austria intentó reaccionar con los ingresos de Marko Arnautovic y Sasa Kalajdzic, pero apenas logró inquietar con algunos avances aislados. La defensa española respondió con firmeza y Unai Simón volvió a mantener su arco invicto, extendiendo una histórica racha sin recibir goles en Copas del Mundo.
Cuando el encuentro llegaba a su final, España decoró la goleada. A los 43 minutos del segundo tiempo, Marc Cucurella volvió a asistir a Oyarzabal, que definió con categoría para sellar el 3-0 definitivo y alcanzar los cuatro goles en el torneo. Con otra actuación convincente, la selección española avanzó con autoridad a los octavos de final, donde el próximo lunes en Dallas buscará seguir su camino frente al ganador del cruce entre Portugal y Croacia.
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