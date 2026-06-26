Mundial 2026: España le gano a Uruguay y lo dejó fuera de la Copa del Mundo

A los 94 minutos, Agustín Canobbio fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Pau Cubarsí luego de una mala recepción, en una acción que terminó de cerrar una noche negativa para la Celeste, que se despidió del Mundial sin reacción en el cierre del encuentro.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa acumuló dos empates en el certamen y una derrota, 1-1 frente a Arabia Saudita, 2-2 ante Cabo Verde y 1-0 ante España, resultados que lo dejaron fuera del Mundial 2026. Del otro lado estuvo la selección de Luis de la Fuente, que se quedó con el Grupo H tras el empate 0-0 ante Cabo Verde en el debut, la victoria 4-0 ante Arabia Saudita y este triunfo ante Uruguay, que lo posiciona como una de las candidatas a llegar lejos en esta Copa del Mundo.

Resumen del partido: