Mundial 2026: España le gano a Uruguay y lo dejó fuera de la Copa del Mundo

España se impusó con un gol de Alex Baena tras un error del arquero uruguayo, Fernando Muslera y con este resultado el equipo de Bielsa quedó eliminado.
Decepción para Uruguay, que llegaba al partido con la necesidad de sumar al menos un empate para seguir con vida en el Mundial, pero nunca logró imponer condiciones ni manejar el desarrollo del juego. En un encuentro que, a priori, era complejo, España tampoco mostró su versión más lúcida ni generó demasiado peligro, pero le alcanzó con un error puntual para quedarse con el triunfo.
El único gol del partido llegó sobre el final del primer tiempo. Álex Baena probó desde una posición sin demasiado ángulo y el remate, que parecía controlable, terminó en el fondo de la red tras un grosero error de Fernando Muslera, que no logró contener la pelota. Hasta ese momento, Uruguay había mostrado buenos pasajes e incluso había generado las ocasiones más claras.
En el complemento, el equipo de Marcelo Bielsa adelantó líneas y buscó el empate con un planteo más ofensivo, intentando llegar mediante centros y ataques directos. Sin embargo, le faltó claridad e ideas en los últimos metros, mientras España manejaba los tiempos del partido y se mostraba más cerca del segundo gol que la Celeste del empate.
Ya en el tramo final, Uruguay nunca logró encontrar fluidez ni pensamiento en ataque para forzar la igualdad que lo mantenía con vida en el torneo. El equipo charrúa dependió más del empuje que del juego, sin poder quebrar a la defensa española.
A los 94 minutos, Agustín Canobbio fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Pau Cubarsí luego de una mala recepción, en una acción que terminó de cerrar una noche negativa para la Celeste, que se despidió del Mundial sin reacción en el cierre del encuentro.
El equipo dirigido por Marcelo Bielsa acumuló dos empates en el certamen y una derrota, 1-1 frente a Arabia Saudita, 2-2 ante Cabo Verde y 1-0 ante España, resultados que lo dejaron fuera del Mundial 2026. Del otro lado estuvo la selección de Luis de la Fuente, que se quedó con el Grupo H tras el empate 0-0 ante Cabo Verde en el debut, la victoria 4-0 ante Arabia Saudita y este triunfo ante Uruguay, que lo posiciona como una de las candidatas a llegar lejos en esta Copa del Mundo.
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