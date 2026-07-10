El entrenador de Suiza confirmó que su estrella no jugará ante Argentina

Johan Manzambi, goleador y figura de Suiza en el Mundial 2026, no se recuperó de su lesión y será baja ante la Selección Argentina por los cuartos de final.
La Selección Argentina ya conoce una de las noticias más importantes en la previa de los cuartos de final del Mundial 2026. Murat Yakin, entrenador de Suiza, confirmó que Johan Manzambi no logró recuperarse de su lesión y quedó descartado para el duelo del sábado, una ausencia de peso para el conjunto europeo.
El delantero, una de las grandes figuras del seleccionado suizo durante la Copa del Mundo, arrastraba una molestia física desde antes del partido de octavos de final frente a Colombia y finalmente no podrá estar disponible ante el equipo de Lionel Scaloni.
"No podrá jugar. Lo hemos intentado todo, pero no ha sido posible. Está con bastante dolor. Es muy duro para nosotros porque venía con buena dinámica, lo estaba haciendo muy bien, pero no ha sido posible", explicó Yakin en conferencia de prensa. El atacante no volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel desde que sufrió la lesión.
El técnico suizo también fue consultado por las críticas que surgieron alrededor de algunos arbitrajes durante el torneo y descartó cualquier teoría sobre un supuesto favoritismo hacia la Albiceleste.
"Creo que, en general, se juegan partidos justos. Hoy en día se puede controlar todo con la tecnología y el VAR. Argentina tiene un estilo de juego duro. Vuelve a mostrar su astucia en cada enfrentamiento. Juegan con mucha pasión y, si no te le plantás, es difícil ganarles", sostuvo.
Además, dejó un mensaje para quienes cuestionan las decisiones arbitrales una vez finalizados los encuentros: "No diría que haya pasado algo malo o negativo. No hay que resolver con palabras después del partido. Es en los 90 minutos cuando se tiene la oportunidad. Insultar después no tiene nada que ver", afirmó.
Yakin también se refirió al desafío que representa enfrentar a Lionel Messi, máximo referente de la Selección Argentina, y remarcó que la única manera de contenerlo será con un funcionamiento colectivo.
"Intentaremos hacerlo bien y actuar en el campo como colectivo. Hay que mantener la presión alta contra una Argentina que, siendo la actual campeona del mundo, también intentará imponer su juego. Podemos hablar mucho, pero al final hay que demostrarlo en el campo y ya tenemos nuestras soluciones", concluyó el entrenador suizo.
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