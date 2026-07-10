El entrenador de Suiza confirmó que su estrella no jugará ante Argentina

"Creo que, en general, se juegan partidos justos. Hoy en día se puede controlar todo con la tecnología y el VAR. Argentina tiene un estilo de juego duro. Vuelve a mostrar su astucia en cada enfrentamiento. Juegan con mucha pasión y, si no te le plantás, es difícil ganarles", sostuvo.

Además, dejó un mensaje para quienes cuestionan las decisiones arbitrales una vez finalizados los encuentros: "No diría que haya pasado algo malo o negativo. No hay que resolver con palabras después del partido. Es en los 90 minutos cuando se tiene la oportunidad. Insultar después no tiene nada que ver", afirmó.

El plan para intentar frenar a Messi

Yakin también se refirió al desafío que representa enfrentar a Lionel Messi, máximo referente de la Selección Argentina, y remarcó que la única manera de contenerlo será con un funcionamiento colectivo.

"Intentaremos hacerlo bien y actuar en el campo como colectivo. Hay que mantener la presión alta contra una Argentina que, siendo la actual campeona del mundo, también intentará imponer su juego. Podemos hablar mucho, pero al final hay que demostrarlo en el campo y ya tenemos nuestras soluciones", concluyó el entrenador suizo.