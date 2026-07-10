Hackearon a la AFA y enviaron correos con falsas denuncias sobre el arbitraje ante Egipto

Las frases del mail coinciden con declaraciones públicas del entrenador egipcio Hossam Hassan y del jugador Mostafa Ziko, que tras el partido cuestionaron al arbitraje. No obstante, desde la AFA aclararon que el correo no fue “generado ni autorizado” por su equipo de comunicación y pidieron a los destinatarios desestimar el contenido.

La entidad informó que detectó el “posible envío” desde una cuenta institucional, que está analizando el alcance del acceso no autorizado y que trabaja “para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas de seguridad necesarias”. En paralelo, las autoridades del seleccionado argentino enfocan la atención en el próximo rival: Suiza, en los cuartos de final, con la mira en alcanzar una segunda semifinal consecutiva.

Especialistas en ciberseguridad recomiendan tomar con cautela este tipo de publicaciones, ya que en numerosos casos los actores de amenazas difunden supuestas filtraciones con fines de obtener notoriedad o concretar estafas, sin que los datos ofrecidos correspondan realmente a un ataque exitoso.