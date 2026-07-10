España le ganó a Bélgica 2-1 y enfrentará a Francia en las semifinales

Con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, la Roja se impuso al conjunto belga en Los Ángeles y ahora buscará un lugar en la final frente a Francia, el próximo martes en Dallas.
España derrotó 2-1 a Bélgica en el Los Angeles Stadium y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a Francia el martes 14 de julio a las 21:00 en el AT&T Stadium de Dallas. Fabián Ruiz abrió el marcador, Charles De Ketelaere igualó antes del descanso y Mikel Merino, nuevamente con un gol decisivo tras ingresar desde el banco, selló la victoria sobre el final.
Ambos seleccionados llegaban a los cuartos de final tras un recorrido similar en el torneo. España había comenzado con un empate ante Cabo Verde, pero luego encadenó victorias sobre Arabia Saudita, Uruguay, Austria y Portugal. Por su parte Bélgica, dejó atrás un inicio irregular con empates frente a Egipto e Irán, goleó a Nueva Zelanda, eliminó de manera agónica a Senegal y luego aplastó a Estados Unidos en octavos.
Desde el inicio, España tomó el control del partido con la posesión de la pelota y un juego asociado que complicó a la defensa belga. Lamine Yamal fue el futbolista más desequilibrante del equipo de Luis de la Fuente, mientras que el arquero Thibaut Courtois sostuvo el empate con varias intervenciones de gran nivel.
La apertura del marcador llegó a los 29 minutos, cuando Dani Olmo exigió a Courtois con un potente remate. El arquero dio un rebote corto y Fabián Ruiz apareció dentro del área para empujar la pelota y establecer el 1-0 para La Roja.
Lejos de desmoronarse, Bélgica reaccionó antes del descanso. A los 40 minutos, Timothy Castagne envió un preciso centro desde la derecha y Charles De Ketelaere anticipó de cabeza para vencer a Unai Simón y marcar el 1-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al entretiempo.
En el complemento, España volvió a dominar las acciones y generó las oportunidades más claras para desnivelar el marcador, al tiempo que Bélgica respondía con las corridas ofensivas de Jérémy Doku y el ingreso de Romelu Lukaku, aunque perdió solidez cuando Thibaut Courtois debió abandonar el encuentro a los 66 minutos por una lesión, dejando su lugar a Senne Lammens.
Cuando el empate parecía conducir el partido al tiempo suplementario, llegó el golpe definitivo. A los 87 minutos, Pau Cubarsí remató desde media distancia, Lammens dio un rebote corto y Mikel Merino apareció con oportunismo para empujar el balón y convertir el 2-1, desatando el festejo español.
Con esta victoria, España confirmó su candidatura al título y avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde se medirá con Francia por un lugar en la gran final. Bélgica, que había protagonizado una gran remontada en las rondas anteriores, se despidió del torneo tras caer en un partido que se definió en los minutos finales.
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