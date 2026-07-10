España le ganó a Bélgica 2-1 y enfrentará a Francia en las semifinales

Lejos de desmoronarse, Bélgica reaccionó antes del descanso. A los 40 minutos, Timothy Castagne envió un preciso centro desde la derecha y Charles De Ketelaere anticipó de cabeza para vencer a Unai Simón y marcar el 1-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al entretiempo.

En el complemento, España volvió a dominar las acciones y generó las oportunidades más claras para desnivelar el marcador, al tiempo que Bélgica respondía con las corridas ofensivas de Jérémy Doku y el ingreso de Romelu Lukaku, aunque perdió solidez cuando Thibaut Courtois debió abandonar el encuentro a los 66 minutos por una lesión, dejando su lugar a Senne Lammens.

Cuando el empate parecía conducir el partido al tiempo suplementario, llegó el golpe definitivo. A los 87 minutos, Pau Cubarsí remató desde media distancia, Lammens dio un rebote corto y Mikel Merino apareció con oportunismo para empujar el balón y convertir el 2-1, desatando el festejo español.

Con esta victoria, España confirmó su candidatura al título y avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde se medirá con Francia por un lugar en la gran final. Bélgica, que había protagonizado una gran remontada en las rondas anteriores, se despidió del torneo tras caer en un partido que se definió en los minutos finales.

Resumen del partido: