Hoy se define el rival de Francia en semifinales: España vs. Bélgica

España y Bélgica se medirán desde las 16 y, el que gane, se enfrentará a Francia en una de las semifinales de este Mundial 2026.
España y Bélgica se enfrentarán este viernes desde las 16:00 (hora argentina) en el Estadio de Los Ángeles, por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se podrá ver por DSports. El ganador avanzará a las semifinales, donde enfrentará a Francia, que viene de eliminar a Marruecos por 2-0.
La selección española llega como una de las grandes favoritas al título. El equipo dirigido por Luis de la Fuente viene de dejar en el camino a Portugal gracias a un agónico gol de Mikel Merino en tiempo de descuento y mantiene un dato, todavía no recibió goles en lo que va del torneo.
Con figuras como Lamine Yamal, Pedri, Rodri y Mikel Oyarzabal, España intentará volver a instalarse entre los cuatro mejores del mundo y seguir soñando con su segundo título mundial.
Del otro lado estará Bélgica, que atraviesa un gran momento luego de golear 4-1 a Estados Unidos en los octavos de final. El conjunto dirigido por Rudi García buscará dar el golpe ante uno de los máximos candidatos y volver a meterse entre los cuatro mejores del certamen.
Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.
Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.
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