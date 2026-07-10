Hoy se define el rival de Francia en semifinales: España vs. Bélgica

España y Bélgica se medirán desde las 16 y, el que gane, se enfrentará a Francia en una de las semifinales de este Mundial 2026.

España y Bélgica se enfrentarán este viernes desde las 16:00 (hora argentina) en el Estadio de Los Ángeles, por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se podrá ver por DSports. El ganador avanzará a las semifinales, donde enfrentará a Francia, que viene de eliminar a Marruecos por 2-0.