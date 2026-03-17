El fútbol argentino no da tregua: ocho técnicos dejaron su puesto en tres meses

Los últimos en dejar su puesto fueron Damián Ayude en San Lorenzo y Guillermo Farré en Aldosivi. El primero fue despedido tras la goleada 5 a 2 sufrida ante Defensa y Justicia y sumar un triunfo en los últimos siete partidos pese a haber renovado su contrato semanas atrás. Mientras que el segundo se fue sin triunfos en el torneo, luego de un arranque con empates y derrotas que dejó al equipo marplatense en una situación comprometida.