El fútbol argentino no da tregua: ocho técnicos dejaron su puesto en tres meses

Entre despidos, renuncias y salidas consensuadas, muchos entrenadores que iniciaron el Torneo Apertura dejaron su cargo en cuestión de solamente diez fechas.
El Torneo Apertura 2026 sufrió la salida de ocho entrenadores en apenas diez fechas, una cifra que supera el 25% de los 30 técnicos que iniciaron la temporada. La falta de resultados y la urgencia por sumar puntos provocaron cambios prematuros en varios clubes, en un campeonato que volvió a mostrar la poca paciencia que existe en el fútbol argentino.
Los últimos en dejar su puesto fueron Damián Ayude en San Lorenzo y Guillermo Farré en Aldosivi. El primero fue despedido tras la goleada 5 a 2 sufrida ante Defensa y Justicia y sumar un triunfo en los últimos siete partidos pese a haber renovado su contrato semanas atrás. Mientras que el segundo se fue sin triunfos en el torneo, luego de un arranque con empates y derrotas que dejó al equipo marplatense en una situación comprometida.
Después, entre los casos más resonantes aparece el de Marcelo Gallardo, que decidió terminar su segundo ciclo en River después de la derrota ante Vélez con el arrastre de un flojo 2025 y mal arranque de 2026 y el de Eduardo Domínguez, quien dejó Estudiantes tras una etapa exitosa llena de títulos para continuar su carrera en el Atlético Mineiro.
También se marcharon Iván Delfino de Estudiantes de Río Cuarto tras un mal inicio en la máxima categoría y Hugo Colace de Atlético Tucumán luego de una serie de resultados negativos en las primeras fechas. En Newell’s, la dupla Favio Orsi–Sergio Gómez duró apenas seis partidos sin victorias, y la dirigencia decidió interrumpir el ciclo en medio de la crisis institucional y futbolística. Y Daniel Oldrá, que se fue de Instituto tras un comienzo con dos caídas consecutivas en el torneo.
Con casi un cambio de entrenador por fecha, el Torneo Apertura confirma una tendencia que se repite temporada tras temporada: los proyectos duran cada vez menos y los resultados inmediatos siguen siendo el factor que define el futuro de los técnicos en el fútbol argentino.
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