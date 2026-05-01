Copa Argentina: Vélez venció 2 a 0 a Gimnasia y Tiro y avanzó a octavos de final

El Fortín cumplió con el trámite frente al equipo de la Primera Nacional con goles de Dilan Godoy y Diego Valdés. Sarmiento o Boca será su rival en la próxima fase.
Vélez derrotó 2 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta en Caseros y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. El equipo dirigido por los Mellizos Barros Schelotto logró destrabar un partido parejo sobre el cierre del primer tiempo y lo liquidó en los minutos finales del complemento. Dilan Godoy abrió el marcador y Diego Valdés selló el resultado para confirmar el pase de ronda.
A los 44 minutos de la primera etapa, Dilan Godoy apareció en el punto del penal para definir de primera tras una asistencia con clase de Lanzini y romper el cero en un trámite que hasta ese momento había sido equilibrado. Ya en el cierre del partido, Valdés, que había ingresado desde el banco, capturó un rebote en el área chica en una jugada iniciada por él y marcó el segundo gol a los 45' del segundo tiempo y sentenció la historia a su favor.
Más allá del resultado, Gimnasia y Tiro generó situaciones claras para convertir, pero se encontró con una destacada actuación de Tomás Marchiori, que sostuvo la ventaja en los momentos de mayor presión rival. El equipo salteño también tuvo la chance de meterse en partido, aunque careció de eficacia en los metros finales y no logró capitalizar sus oportunidades.
En el complemento, Vélez incluso pudo ampliar antes la diferencia, pero Joaquín Papaleo le atajó un penal a Brian Romero cuando el encuentro estaba 1-0. Con esta victoria, el Fortín se metió entre los 16 mejores del certamen y ahora aguarda por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Boca y Sarmiento de Junín.
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