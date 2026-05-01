Copa Argentina: Vélez venció 2 a 0 a Gimnasia y Tiro y avanzó a octavos de final

A los 44 minutos de la primera etapa, Dilan Godoy apareció en el punto del penal para definir de primera tras una asistencia con clase de Lanzini y romper el cero en un trámite que hasta ese momento había sido equilibrado. Ya en el cierre del partido, Valdés, que había ingresado desde el banco, capturó un rebote en el área chica en una jugada iniciada por él y marcó el segundo gol a los 45' del segundo tiempo y sentenció la historia a su favor.